Trường học chung tay lan tỏa Festival Hoa Đà Lạt

Cô và trò trong vườn hoa của Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

Từ góc trường học đến sắc hoa Festival

Những ngày này, khi Đà Lạt rộn ràng bước vào mùa Festival Hoa lần thứ XI năm 2026, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh cũng khoác lên mình diện mạo tươi mới. Sắc hoa xuất hiện trong khuôn viên trường, trên các tuyến đường trước cổng trường; cùng với đó là những hoạt động tìm hiểu, trải nghiệm và cách quảng bá hình ảnh quê hương do chính giáo viên, học sinh thực hiện.

Tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, phường Xuân Hương - Đà Lạt, không khí Festival được thể hiện rõ qua hai công trình “Suối Hoa” tại trường chính và “Không gian Hoa” tại phân hiệu. Từ những chậu hoa được chăm chút, sắp đặt, các thầy cô, phụ huynh và học sinh cùng tạo nên những góc trường rực rỡ, thân thiện. Điều đáng nói, những công trình này không chỉ nhằm tạo cảnh quan chào mừng Festival, mà còn trở thành không gian để học sinh trực tiếp tham gia chăm sóc cây xanh, tìm hiểu về hoa và cảm nhận vẻ đẹp của thành phố quê hương.

Học sinh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm hào hứng với vườn hoa tại trường

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm cho biết: “Hoạt động hưởng ứng Festival được nhà trường gắn với những việc làm gần gũi để học sinh có thể trực tiếp tham gia. Từ chăm sóc hoa, giữ gìn cảnh quan đến tìm hiểu về Festival, các em được khuyến khích thể hiện tình yêu thiên nhiên và quê hương bằng những hành động cụ thể”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm cho biết: “Bên cạnh xây dựng các công trình hoa, nhà trường còn lồng ghép tuyên truyền về Festival trong các tiết học, giúp học sinh hiểu thêm về nội dung, chương trình và ý nghĩa của ngày hội hoa. Qua đó, các em không chỉ biết đến Festival như một sự kiện văn hóa - du lịch lớn của địa phương, mà còn hiểu hơn về giá trị của quê hương mình”.

Những “đại sứ” trẻ kể chuyện trên không gian số

Không chỉ ở Đà Lạt, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh cũng chủ động hưởng ứng Festival Hoa bằng những hình thức phù hợp với điều kiện thực tế và sự sáng tạo của học sinh.

Tại Trường THPT Quang Trung (xã Đắk Mil), không gian trường học được tô điểm bằng nhiều sắc hoa. Những góc sân trường, lớp học được trang trí tươi mới tạo cảm hứng để học sinh ghi lại hình ảnh, video và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Em Nguyễn Thành Yến Linh cùng các bạn đã lựa chọn những khoảnh khắc gần gũi của trường học để thực hiện các sản phẩm số. Thay vì những nội dung quảng bá khô cứng, các em kể câu chuyện về Festival qua góc nhìn trẻ trung: một góc hoa trong sân trường, không khí chuẩn bị của thầy cô, bạn bè cùng trang trí hay những hình ảnh gợi nhớ về Đà Lạt - xứ sở ngàn hoa.

Theo ông Nguyễn Văn Ngọc - Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung thì việc để học sinh trực tiếp tham gia các hoạt động hưởng ứng Festival giúp các em phát huy khả năng sáng tạo. Đồng thời hình thành ý thức quảng bá hình ảnh quê hương một cách văn minh, tích cực trên môi trường số.

Đây cũng là điểm đáng chú ý trong cách các trường học hưởng ứng Festival Hoa năm nay. Nếu những công trình hoa tạo nên không gian trực quan thì các sản phẩm của học sinh trên mạng xã hội lại mở rộng không gian lan tỏa. Mỗi bức ảnh, đoạn video hay câu chuyện nhỏ đều có thể trở thành một cách giới thiệu về Lâm Đồng, về con người và cảnh sắc quê hương đến bạn bè, người dân và du khách.

Festival Hoa vì thế không chỉ hiện diện trên những tuyến phố, quảng trường hay các chương trình nghệ thuật. Trong trường học, sắc hoa được chuyển hóa thành những bài học về tình yêu quê hương, ý thức bảo vệ môi trường, tinh thần cộng đồng và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong quảng bá hình ảnh địa phương.