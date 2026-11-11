Vở kịch 'tẩy xanh'

Đẩy cửa bước vào, Kiên-Bí thư đoàn trường, nhìn mớ lộn xộn, nhíu mày:

- Em làm cái gì mà sơn lênh láng thế? Hôm qua em chỉ đăng ký mượn phòng để làm băng rôn cho chiến dịch đổi rác thải nhựa lấy cây cơ mà?

Tuấn dừng tay, hào hứng khoe:

- Đổi cây xưa rồi anh ơi! Bọn em vừa được tổ chức “Hành tinh xanh tự do” tư vấn chiến lược. Sáng mai, chúng em sẽ mang sơn hắt thẳng vào văn phòng một số công ty gần đây nhằm kêu gọi giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi năng lượng xanh.

Tranh minh họa: MẠNH TIẾN

Kiên bước tới đậy thùng sơn lại, sắc mặt lập tức thay đổi:

- Em coi việc phá hoại tài sản đó là “văn minh”, là “thức tỉnh” ư? Em xem...

Tuấn chen ngang:

- Thì anh thử coi một số clip trên trang của tổ chức này đi. Đầy hình ảnh giới trẻ nước ngoài xuống đường biểu tình bảo vệ môi trường với nhiều hành động “gắt” lắm. Mình cũng phải làm “sốc” như vậy!

Lướt xem trên màn hình máy tính của Tuấn một lúc, Kiên lắc đầu:

- Đây, nhìn đi. Bất cứ bài đăng nào, họ đều bắt đầu là tình yêu động vật hoang dã, là biến đổi khí hậu, là ô nhiễm nguồn nước... Nhưng sau màn “khởi động” ấy, họ lập tức “bẻ lái” gì em biết không? Là yêu cầu tẩy chay các dự án kinh tế trọng điểm hay vu cáo chính quyền “giấu giếm ô nhiễm” rồi cuối cùng là đưa ra yêu sách “thay đổi thể chế để cứu lấy môi trường”.

Thấy Tuấn còn chưa hiểu hết ý của mình, Kiên chậm rãi phân tích:

- Đây chính là một thủ đoạn mới, mượn danh “vấn đề môi trường” để xúi giục, kích động những việc vi phạm pháp luật, rồi lu loa với quốc tế rằng Việt Nam “đàn áp giới trẻ”, “bắt bớ người bảo vệ môi trường”. Rốt cuộc, môi trường chẳng sạch hơn được chút nào, nhưng các em sẽ đánh mất tương lai, còn bọn xấu kia thì khoanh tay hả hê!

Tuấn nghe đến đây, trán toát mồ hôi. Cậu lướt vội lại tin nhắn mà một “cố vấn” của tổ chức kia vừa gửi: “Cứ mạnh tay đập phá đi các em. Nếu có lực lượng chức năng đến thì cứ nằm ra đường, lu loa lên. Sẽ có đội ngũ quay phim, chụp ảnh gửi cho báo đài quốc tế. Mọi chi phí pháp lý tổ chức sẽ lo”.

- Đê hèn thật! Chúng định biến bọn em thành những con tốt thí chắc?

Kiên vỗ vai Tuấn, giọng ấm áp trở lại:

- Hiểu ra là tốt! Yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường là hành động đẹp, nhưng phải bằng trí tuệ và sự thượng tôn pháp luật. Mình trồng thêm một cây xanh, dọn sạch một bãi biển, nghiên cứu một công nghệ giảm rác thải nhựa... Đó mới là bảo vệ môi trường thực chất. Đừng bao giờ để lòng nhiệt huyết của mình bị bọn xấu lợi dụng “tẩy xanh” rồi biến thành bạo lực, gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật.

Tuấn rảo chân xách mấy thùng sơn đi cất, miệng cười ái ngại:

- Suýt nữa thì em rước họa vào thân. Thôi, em sẽ quay lại kế hoạch cũ, gọi các bạn mang chai nhựa đến để đổi cây sen đá anh ạ!