U23 Singapore gây bất ngờ trước trận gặp U23 Việt Nam

U23 Qatar bước vào trận ra quân giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026 trên sân Pleiku với vị thế đội bóng được đánh giá cao hơn U23 Singapore. Đại diện Tây Á nhanh chóng chiếm thế chủ động, liên tục tổ chức những pha tấn công về phía khung thành đối phương.

Ngay phút thứ 6, thủ môn Yazid xử lý thiếu chắc chắn, suýt khiến Singapore nhận bàn thua. Đến phút 19, Alminhali tung cú sút xa uy lực nhưng người gác đền đội bóng Đông Nam Á xuất sắc cản phá.

U23 Singapore xuất sắc cầm hòa U23 Qatar - Ảnh: Asean Football

Phút 28, Gouda thực hiện đường chuyền kỹ thuật bằng má ngoài, tiếc rằng không đồng đội nào kịp băng vào dứt điểm.

Cơ hội đáng chú ý nhất hiệp một xuất hiện ở phút 35, khi Bassam Eid tung cú sút một chạm ở cự ly gần. Tuy nhiên, thủ môn Singapore tiếp tục phản xạ xuất thần, giữ sạch lưới.

Sang hiệp hai, Qatar duy trì sức ép nhưng gặp khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối thủ.

Phút 60, Alyahri dứt điểm quyết đoán ngoài vòng cấm, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Dù tạo ra nhiều cơ hội, Qatar vẫn không thể ghi bàn. Trong khi đó, Singapore kiên cường bảo vệ khung thành, hạn chế những tình huống nguy hiểm.

Ở lượt trận thứ hai, U23 Qatar sẽ chạm trán U23 Thái Lan, trong khi U23 Singapore đối đầu chủ nhà - U23 Việt Nam.

Đội hình thi đấu

U23 Qatar: Galal Elsharkawy, Gamer, Mohammadtaha, Hassan, Adel Eid, Alminhali, Eljaouni, Al Rawi, Faragalla, Gouda, Chakeri

U23 Singapore: Yazid, Yong Rei, Mustaqim, Hasyim, Jia Jun, Muralithran, Bin Rahim, Abdul Rashid, Sahoo Garv, Junaidi, Cgebg Tin Hang