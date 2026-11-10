Văn hóa gắn kết tình làng nghĩa xóm

Ấm áp những bữa cơm tình làng nghĩa xóm

Những mâm cơm quây quần, tiếng cười nói rộn ràng và những câu chuyện đời thường được sẻ chia giữa những người hàng xóm đã tạo nên không khí ấm áp trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại tổ dân phố 23, 24, phường Lĩnh Nam.

Hình ảnh bữa cơm đoàn kết đậm tình làng nghĩa xóm ở Lĩnh Nam được lan tỏa. Ảnh: Lĩnh Nam

Trên trang Facebook cá nhân, bà Lê Hồng Minh vui vẻ chia sẻ những hình ảnh về bữa cơm đoàn kết của khu dân cư. Không phải một sự kiện cầu kỳ, điều khiến bữa cơm trở nên ý nghĩa chính là sự hiện diện của những người hàng xóm, những gia đình vốn quen biết nhau qua các sinh hoạt thường ngày, nay có dịp cùng ngồi lại, trò chuyện và chia sẻ.

Theo bà Minh, bữa cơm có sự quan tâm, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức tại khu dân cư, người dân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Sự chung tay ấy đã góp phần tạo nên một ngày hội gần gũi, đầm ấm, nơi mỗi người vừa là người tham gia, vừa góp phần làm nên niềm vui chung.

Điều đáng quý là trong không gian sinh hoạt ấy, khoảng cách giữa các thế hệ dường như được thu hẹp. Những người cao tuổi có dịp gặp gỡ, chuyện trò; các gia đình thêm gắn bó; lớp trẻ được cảm nhận rõ hơn giá trị của tình làng nghĩa xóm.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lĩnh Nam Đặng Thị Thanh Bình chia sẻ, đây là bữa cơm tình làng nghĩa xóm đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố cùng những thay đổi về tổ chức đặt ra yêu cầu tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư. Bữa cơm chung vì thế càng có ý nghĩa khi góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, để dù có những thay đổi về tổ chức, tình cảm xóm giềng vẫn được duy trì, bồi đắp.

Từ câu chuyện ở Lĩnh Nam có thể thấy, đôi khi chỉ cần một bữa cơm chung cũng đủ tạo nên không gian kết nối cộng đồng. Trong nhịp sống đô thị, khi mỗi gia đình đều có công việc riêng, những dịp gặp gỡ như vậy giúp người dân thêm hiểu nhau, quan tâm đến nhau và cùng có trách nhiệm với nơi mình sinh sống.

Không chỉ có những bữa cơm sum họp, nhiều khu dân cư Hà Nội còn lựa chọn các hoạt động văn hóa, thể thao để kết nối người dân.

Trước đó, ngày 8-11, tại thôn Thượng Hội, xã Ô Diên, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra với các tiết mục văn nghệ, giao lưu kéo co, bóng chuyền hơi, bóng bàn, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Điều đáng chú ý, thôn Thượng Hội được hình thành từ ngày 1-7-2026 trên cơ sở sắp xếp ba cụm dân cư 11, 12 và 13, với gần 1.500 hộ, hơn 5.000 nhân khẩu. Bởi vậy, những hoạt động giao lưu trong ngày hội còn mang ý nghĩa kết nối các gia đình thuộc những cụm dân cư trước đây, tạo thêm sự gắn bó trong cộng đồng mới.

Gìn giữ văn hóa cộng đồng từ những việc làm thiết thực

Nếu như ở Lĩnh Nam, tình làng nghĩa xóm được thể hiện qua bữa cơm đoàn kết, ở Ô Diên là những hoạt động giao lưu giữa các gia đình sau sắp xếp cụm dân cư, thì tại phường Ngọc Hà, tinh thần gắn kết cộng đồng còn được thể hiện bằng những việc làm cụ thể trong suốt năm qua.

Tại tổ dân phố số 8, người dân đã vận động được 17 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”, kết nối nguồn lực chăm lo cho 16 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó là 12 lượt ra quân vệ sinh môi trường, trồng 400 cây xanh, xây dựng hai tuyến đường hoa và duy trì hoạt động thu gom rác thải hằng tuần.

Đáng chú ý, bốn vụ mâu thuẫn trong cộng đồng đã được hòa giải thành công. Đằng sau những kết quả ấy là sự quan tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở và tinh thần sẻ chia giữa các gia đình. Bởi văn hóa khu dân cư không chỉ thể hiện ở những hoạt động văn nghệ, thể thao mà còn được vun đắp từ cách ứng xử, sự cảm thông và trách nhiệm với những người xung quanh.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Ngọc Hà được tổ chức vừa qua cũng được gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Qua đó, những giá trị văn hóa truyền thống được khơi dậy bằng các hoạt động gần gũi, thiết thực, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Sân chơi cộng đồng - minh chứng sức mạnh đoàn kết, văn hóa cộng đồng ở phường Ngọc Hà. Ảnh: Trần Nam

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 được tổ chức với chủ đề “Phát huy sức mạnh nhân dân - Xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”.

Thành phố Nội tổ chức ngày hội rộng khắp tại các khu dân cư từ ngày 1 đến 18-11, đồng thời triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và sinh hoạt cộng đồng tiếp tục được duy trì đến ngày 24-11, hình thành chuỗi hoạt động “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết”.

Hoạt động thể thao gắn kết cộng đồng ở xã Ô Diên. Ảnh: Đỗ Duẩn

Việc gắn Ngày hội Đại đoàn kết với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần phát huy vai trò chủ thể của người dân trong sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Điều quan trọng là những hoạt động ấy không chỉ diễn ra trong một ngày mà cần được duy trì, phát triển thành nếp sinh hoạt thường xuyên tại cộng đồng.

Khi người dân cùng góp công, góp sức tổ chức ngày hội, cùng chia sẻ niềm vui và quan tâm đến những người xung quanh, những giá trị tốt đẹp của tình làng nghĩa xóm được tiếp nối một cách tự nhiên. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng những khu dân cư Hà Nội ngày càng văn minh, nghĩa tình và hạnh phúc.