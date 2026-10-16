Xím Vàng mùa lúa chín

Cánh đồng lúa bản Hang Chú, xã Xím Vàng.

Vụ mùa năm nay, gia đình anh Giàng A Giông, bản Xím Vàng, gieo cấy hơn 1 ha lúa giống 305. Những ngày này, cả nhà cùng nhau xuống đồng gặt lúa, tuốt và vận chuyển thóc về phơi. Anh Giông phấn khởi: Vụ này, lúa được mùa, gia đình tôi thu được khoảng hơn 2,5 tấn thóc. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, tôi huy động cả gia đình và nhờ hàng xóm thu hoạch giúp để kịp phơi khô và vận chuyển về nhà.

Mùa lúa chín tại bản Xím Vàng, xã Xím Vàng.

Không riêng gia đình anh Giàng A Giông, người dân các bản trong xã cũng đang khẩn trương thu hoạch lúa. Trên những thửa ruộng bậc thang, không khí nhộn nhịp ngày mùa đang diễn ra khẩn trương, các gia đình đổi công, hỗ trợ nhau thu hoạch lúa cho từng nhà. Đây cũng là nét đẹp trong sinh hoạt, sản xuất đời thường của cộng đồng làng bản vùng cao mà đến nay đồng bào Mông Xím Vàng vẫn duy trì.

Những bông lúa chín vàng, trĩu hạt trên cánh đồng Xím Vàng.

Ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch UBND xã Xím Vàng, thông tin: Vụ mùa năm nay, xã gieo cấy hơn 900 ha lúa, đến nay bà con đã thu hoạch được trên 80% diện tích, năng suất ước đạt hơn 45 tạ/ha. Xã chỉ đạo đơn vị chuyên môn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng kỹ thuật chăm sóc, chủ động nguồn nước, thường xuyên theo dõi tình hình sinh trưởng của cây lúa. Thời điểm này, bà con các bản đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch lúa. Thời gian tới, xã tiếp tục vận động bà con duy trì diện tích phù hợp, lựa chọn giống lúa có năng suất, chất lượng cao, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm nguồn lương thực tại chỗ.

Người dân bản Hang Chú thu hoạch lúa.

Những thửa ruộng bậc thang đem niềm vui cho bà con khi thóc, gạo đầy nhà, mùa lúa chín ở đây còn trở thành điểm hẹn cho những du khách phương xa yêu thích khám phá nét đẹp của thiên nhiên và bàn tay lao động sáng tạo của người dân vùng cao. Anh Trần Nhật Thành, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, hào hứng nói: Đây là lần đầu tiên tôi đến Xím Vàng. Ấn tượng đầu tiên của tôi là khung cảnh ruộng bậc thang mùa lúa chín rất đẹp, khí hậu trong lành, mát mẻ. Đến đây, được ngắm cảnh, trải nghiệm gặt lúa cùng người dân và tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông, giúp tôi hiểu hơn về cuộc sống của bà con và có thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi.

Không khí phấn khởi, nhộn nhịp của mùa gặt xã Xím Vàng.

Sắc vàng mùa lúa chín không chỉ mang đến niềm vui về một vụ mùa bội thu mà còn tô điểm cho vẻ đẹp của núi rừng Xím Vàng. Thời gian tới, địa phương tiếp tục vận động người dân nâng cao hiệu quả canh tác, chú trọng bảo quản nông sản sau thu hoạch; đồng thời gìn giữ cảnh quan ruộng bậc thang, bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch trải nghiệm, xây dựng điểm đến hấp dẫn thu hút du khách khám phá, trải nghiệm vùng cao.

Nụ cười rạng rỡ của người dân bản Xím Vàng khi lúa được mùa.

Du khách check-in bên những thửa ruộng bậc thang tại Xím Vàng.