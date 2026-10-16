12 đội tham gia Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi thành phố Đà Nẵng năm 2026
Sáng 16/10, Hội Người cao tuổi thành phố Đà Nẵng phối hợp Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố và Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường An Hải khai mạc Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi thành phố năm 2026.
Với chủ đề “Người cao tuổi Đà Nẵng hát mãi bản tình ca quê hương”, liên hoan có 12 đoàn đến từ 4 cụm thi đua đại diện cho 94 hội người cao tuổi xã, phường, đặc khu tham gia.
Mỗi đoàn mang đến liên hoan các tiết mục được dàn dựng, đầu tư công phu, giới thiệu đặc trưng văn hóa và làn điệu dân ca của địa phương dưới nhiều hình thức biểu diễn như: đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, diễn xướng dân gian, múa, dân vũ, hoạt cảnh dân ca…
Các tiết mục xoay quanh nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu lao động, tình yêu cuộc sống, vai trò và đóng góp của người cao tuổi trong xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.
Ban tổ chức sẽ chọn đoàn, tiết mục xuất sắc để tiếp tục đầu tư, tham gia Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức vào cuối tháng 10/2026 tại tỉnh Gia Lai.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/12-doi-tham-gia-lien-hoan-tieng-hat-dan-ca-nguoi-cao-tuoi-thanh-pho-da-nang-nam-2026-3355381.html