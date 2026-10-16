Mùa vàng Xà Phìn hút khách giữa núi rừng Tây Côn Lĩnh. Video: Tuấn Anh

Xà Phìn rực rỡ mùa lúa chín

Tháng 10, những thửa ruộng bậc thang ở thôn Xà Phìn, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang (trước đây thuộc xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) đồng loạt chuyển vàng, tạo nên bức tranh thiên nhiên rực rỡ dưới chân dãy Tây Côn Lĩnh.

Cách trung tâm TP Hà Giang cũ khoảng 20 km, nằm ở độ cao khoảng 1.000 m so với mực nước biển, Xà Phìn gây ấn tượng bởi những thửa ruộng bậc thang uốn lượn theo sườn núi, xen giữa những nếp nhà truyền thống của đồng bào Dao.

Toàn cảnh mùa vàng Xà Phìn nhìn từ trên cao. Ảnh: Tuấn Anh

Nhìn từ trên cao, những dải lúa vàng nối tiếp nhau, ôm lấy sườn đồi và các con đường nhỏ dẫn vào bản. Những đường cong mềm mại của ruộng bậc thang tạo nên cảnh quan đặc trưng, thu hút du khách tìm đến khám phá.

Ruộng bậc thang vàng óng uốn lượn quanh những nếp nhà. Ảnh: Tuấn Anh

Những con đường nhỏ len giữa các thửa ruộng bậc thang. Ảnh: Tuấn Anh

Sắc vàng lúa chín nổi bật giữa núi rừng Tây Côn Lĩnh. Ảnh: Tuấn Anh

Ở thời điểm này, những bông lúa trĩu hạt báo hiệu mùa thu hoạch. Một số thửa ruộng đã được gặt, tạo nên sự đan xen giữa màu vàng của lúa chín và màu nâu của gốc rạ. Nhịp sống lao động của người dân góp thêm nét sinh động cho bức tranh mùa vàng.

Những bông lúa trĩu hạt báo hiệu mùa thu hoạch. Ảnh: Tuấn Anh

Người dân thu hoạch lúa trên những thửa ruộng. Ảnh: Tuấn Anh

Gom lúa sau thu hoạch. Ảnh: Tuấn Anh

Tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên, mùa vàng Xà Phìn còn thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm không gian văn hóa bản địa. Những thửa ruộng chín vàng trở thành điểm nhấn, góp phần tạo sức hút cho du lịch vùng cao.

Du khách dạo bước giữa những thửa ruộng lúa chín ở Xà Phìn. Ảnh: Tuấn Anh

Lưu lại khoảnh khắc giữa mùa vàng Xà Phìn. Ảnh: Tuấn Anh

Bên cạnh ruộng bậc thang, Xà Phìn còn được biết đến với những ngôi nhà sàn truyền thống, trong đó có các mái nhà phủ rêu độc đáo. Kiến trúc bản địa hòa cùng cảnh quan núi rừng tạo nên nét riêng, mở ra cơ hội phát triển du lịch cộng đồng gắn với đời sống của đồng bào Dao.

Nếp nhà sàn truyền thống giữa không gian mùa vàng Xà Phìn. Ảnh: Tuấn Anh

Những nếp nhà mái lá nằm xen giữa ruộng lúa chín vàng. Ảnh: Tuấn Anh

Từ lợi thế sẵn có, Xà Phìn có thể phát triển các hoạt động tham quan ruộng bậc thang, trải nghiệm đời sống người Dao, lưu trú tại homestay và thưởng thức ẩm thực địa phương. Việc kết hợp các loại hình trải nghiệm không chỉ giúp kéo dài thời gian lưu trú mà còn tạo thêm cơ hội sinh kế cho người dân.