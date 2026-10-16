Viết tiếp truyền thống quê hương

Sau 76 năm giải phóng, tỉnh Lạng Sơn đã và đang vươn mình phát triển. Trong sự phát triển ấy có sự đóng góp tích cực của lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Đoàn viên, thanh niên phường Tam Thanh ra quân vệ sinh môi trường tại công viên hồ Phai Loạn (phường Tam Thanh)

Chị Vi Thị Yến Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Xác định giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào quê hương cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thường xuyên đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền, giáo dục; gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Hướng tới kỷ niệm Ngày giải phóng Lạng Sơn, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đang tích cực tổ chức các hoạt động về nguồn, sinh hoạt truyền thống, chăm sóc các công trình, phần việc tri ân và triển khai các phong trào thi đua trong đoàn viên, thanh niên. Qua đó, góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng của quê hương, bồi đắp niềm tự hào, lý tưởng và trách nhiệm; từ đó phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đóng góp sức trẻ xây dựng Lạng Sơn ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Theo đó, công tác giáo dục truyền thống cách mạng được các cấp bộ đoàn triển khai thường xuyên, gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Nổi bật như triển khai Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử với chủ đề “Câu chuyện thời hoa lửa” do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động từ ngày 27/7/2025, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn đẩy mạnh sưu tầm, ghi chép, lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử; tổ chức gặp mặt, giao lưu với nhân chứng lịch sử. Sau hơn 1 năm triển khai đề án, đến nay toàn tỉnh có trên 26.700 câu chuyện lịch sử được các cơ sở đoàn đăng tải lên Cổng thông tin “Câu chuyện thời hoa lửa” của Trung ương Đoàn; lan tỏa trên các trang thông tin, mạng xã hội của tổ chức đoàn, hội, đội. Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp bộ đoàn tổ chức hơn 300 hoạt động về nguồn, dâng hương, quét dọn, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử, địa chỉ đỏ; trên 280 hoạt động ngoại khóa tuyên truyền, nói chuyện truyền thống, thăm, tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng...

Em Hoàng Trí Dũng, học sinh lớp 12D1, Trường THPT chuyên Chu Văn An chia sẻ: Thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống, tìm hiểu lịch sử địa phương, em hiểu hơn về sự hy sinh của các thế hệ cha ông để giành độc lập, tự do cho quê hương, đất nước. Ngày giải phóng Lạng Sơn là dấu mốc lịch sử quan trọng, nhắc nhở thế hệ trẻ trân trọng hòa bình, tự hào về truyền thống cách mạng và có trách nhiệm tiếp nối những giá trị tốt đẹp. Vì vậy, em luôn nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, tích cực tham gia các phong trào để góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Cùng với đẩy mạnh giáo dục truyền thống, các cấp bộ đoàn đã tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng. Đơn cử như phong trào thanh niên tình nguyện được các cấp bộ đoàn triển khai rộng khắp, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội. Từ đầu năm 2026 đến nay, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã hỗ trợ và xây dựng trên 120 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới; huy động trên 500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát; tổ chức hơn 250 hoạt động bảo vệ môi trường với trên 5.000 lượt người tham gia…

Các hoạt động được tổ chức theo từng chương trình, chiến dịch, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực tại địa phương, đơn vị.

Anh Nông Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Đông Kinh cho biết: Đoàn phường hiện có 56 chi đoàn, với hơn 1.700 đoàn viên. Hướng tới kỷ niệm Ngày giải phóng Lạng Sơn 17/10, đoàn phường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó chúng tôi đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại khu vực cột cờ Phai Vệ, chân cầu Đông Kinh, thu hút hơn 100 đoàn viên tham gia. Vào ngày 18/10, đoàn phường sẽ tổ chức giải thể thao câu lạc bộ bóng rổ các trường THPT. Qua các hoạt động góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào quê hương, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, hướng về Ngày giải phóng Lạng Sơn, tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh đã và đang tiếp nối truyền thống bằng những hành động thiết thực trong học tập, lao động, rèn luyện và các hoạt động vì cộng đồng. Qua đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong đời sống xã hội, góp phần chung sức xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển, vững tin cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.