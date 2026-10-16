Phát huy giá trị hiện vật từ Chơn Sảng, Nam Chơn

Hào thành ở trạm Nam Chơn - nơi khai quật nhiều hiện vật giá trị. Ảnh: Đoàn khai quật khảo cổ

Theo Bảo tàng Đà Nẵng, trong 88 hiện vật dưới chân đèo Hải Vân vừa được Ban Quản lý Di tích và Danh thắng thành phố Đà Nẵng bàn giao, có 10 hiện vật được khai quật tại đồn Chơn Sảng và 78 hiện vật tại trạm Nam Chơn.

Dấu tích qua nhiều thời kỳ

Các hiện vật đa dạng về chất liệu, loại hình, gồm vật liệu xây dựng, đồ dùng sinh hoạt và phù điêu đá sa thạch, góp phần tái hiện bức tranh lịch sử đa chiều tại hai cứ điểm thuộc hệ thống phòng thủ triều Nguyễn.

Tại đây, những viên gạch vồ gắn liền với dấu vết kiến trúc đã phản ánh kỹ thuật sử dụng vật liệu xây dựng trong các công trình quân sự thời bấy giờ. Cùng với nền móng phát lộ qua khai quật, nhóm hiện vật này giúp làm rõ quy mô, diện mạo công trình, bổ sung nguồn tư liệu thực tế về việc kiến thiết đồn Chơn Sảng và trạm Nam Chơn.

Các mảnh sành, sứ lưu giữ dấu vết của những vật dụng sinh hoạt từng được sử dụng tại khu vực. Ảnh: THIÊN DUYÊN

Các mảnh sành, sứ lưu giữ dấu vết của những vật dụng sinh hoạt từng được sử dụng tại khu vực. Ảnh: THIÊN DUYÊN

Chén cổ được phục dựng bằng cách nghiên cứu ghép nối các mảnh gốm sứ được khai quật. Ảnh: THIÊN DUYÊN

Các mảnh sành, sứ lưu giữ dấu vết của những vật dụng sinh hoạt từng được sử dụng tại khu vực. Ảnh: THIÊN DUYÊN

Nhiều mảnh gốm sành, sứ vẫn lưu giữ dấu ấn của đời sống sinh hoạt từng hiện diện tại khu vực. Dù không còn nguyên vẹn, chúng vẫn cung cấp dữ liệu quý giá về chất liệu, kiểu dáng, màu men và kỹ nghệ chế tác đương thời.

Đặc biệt, các mảnh đồ gốm Trung Quốc thời Thanh được phát hiện tại trạm Nam Chơn gợi mở thêm dấu tích giao thương trên tuyến đường biển Đà Nẵng - Hội An - Huế.

Nổi bật trong đợt khai quật tại đồn Chơn Sảng là bức phù điêu đá sa thạch, bước đầu xác định có niên đại khoảng thế kỷ VIII-X, thuộc văn hóa Chămpa. Đây là phù điêu Chămpa có niên đại sớm nhất từng phát hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (cũ) cho đến nay.

Phù điêu đá sa thạch bước đầu được xác định có niên đại khoảng thế kỷ VIII-X, có khả năng thuộc nền văn hóa Chămpa. Ảnh: XUÂN DŨNG

Hiện vật khai quật còn hé mở nhiều tầng nấc lịch sử tại khu vực Chơn Sảng và Nam Chơn. Một số hiện vật có khả năng liên quan đến thời Trần và không gian lịch sử gắn với công chúa Huyền Trân; nhóm hiện vật thế kỷ XVII gợi mở mối liên hệ với Chơn Sảng Tây từng được Lê Quý Đôn ghi chép; trong khi các hiện vật thế kỷ XVIII-XIX cung cấp tư liệu rõ nét hơn về hệ thống phòng ngự triều Nguyễn.

Số hiện vật này cùng dấu tích kiến trúc tại các đồn, trạm là cơ sở quan trọng để nghiên cứu mối liên kết giữa đường đèo, đường thiên lý, vùng cửa biển và các vị trí quân sự ven bờ, từ đó làm sáng tỏ không gian phòng thủ cùng bối cảnh lịch sử Đà Nẵng thế kỷ XIX.

Đây cũng là nguồn tư liệu khoa học phục vụ việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng đồn Chơn Sảng và trạm Nam Chơn là di tích cấp thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (hàng trước, thứ 3, từ phải sang) khảo sát thực địa và làm việc với các đơn vị liên quan vào ngày 9/9/2026 về giải pháp bảo vệ, phát huy giá trị di tích trạm Nam Chơn và đồn Chơn Sảng. Ảnh: LÂM VIÊN

Sớm lan tỏa giá trị hiện vật đến công chúng

Cùng với 88 hiện vật, Bảo tàng Đà Nẵng tiếp nhận toàn bộ hồ sơ và báo cáo kết quả khai quật tại hai địa điểm trên. Đây là cơ sở để bảo tàng phối hợp với Viện Khảo cổ học đối chiếu thông tin, thẩm định đặc trưng, giá trị của từng nhóm hiện vật nhằm hoàn tất hồ sơ khoa học phục vụ nghiên cứu và bảo tồn.

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, cho biết tùy thuộc vào chất liệu và tình trạng bảo tồn, mỗi hiện vật sẽ được làm sạch và xử lý bằng các phương pháp chuyên môn phù hợp.

Quá trình bảo quản đòi hỏi sự cẩn trọng cao độ nhằm hạn chế tối đa tác động làm biến đổi chất liệu, hình dáng hay các dấu vết lịch sử trên hiện vật, qua đó giữ gìn nguyên vẹn giá trị gốc và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác nghiên cứu chuyên sâu.

Những viên gạch vồ gắn với dấu tích kiến trúc, phản ánh việc sử dụng vật liệu xây dựng tại các công trình phòng thủ thời Nguyễn. Ảnh: THIÊN DUYÊN

Thời gian tới, Bảo tàng Đà Nẵng sẽ tiến hành nghiên cứu, ghép nối các mảnh vỡ gốm sứ nhằm phục dựng kiểu dáng ban đầu của những vật dụng như bát, đĩa, đồng thời đối chiếu loại hình để xác định chuẩn xác niên đại.

Sau khi hoàn tất quy trình nghiên cứu, thẩm định và bảo quản, các hiện vật sẽ được làm thủ tục nhập kho, chính thức bổ sung vào bộ sưu tập hiện vật của Bảo tàng Đà Nẵng.

Bảo tàng Đà Nẵng sẽ nghiên cứu phương án đưa những hiện vật tiêu biểu vào không gian trưng bày chuyên đề hoặc trưng bày thường trực. Đồng thời, hướng đến ứng dụng công nghệ 3D, số hóa hiện vật để phục vụ rộng rãi công chúng, du khách trong nước và quốc tế. Qua đó, lan tỏa niềm tự hào về truyền thống giữ nước anh dũng của cha ông trên mảnh đất Đà Nẵng". Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng

"Việc tuyển chọn hiện vật trưng bày phục vụ công chúng sẽ dựa trên giá trị lịch sử và kết quả nghiên cứu, qua đó giới thiệu rộng rãi nguồn tư liệu quý về hệ thống phòng thủ triều Nguyễn tại Đà Nẵng", ông Thiện nói.

[VIDEO] - Cận cảnh những hiện vật được khai quật khảo cổ tại đồn Chơn Sảng và trạm Nam Chơn: