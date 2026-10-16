Rác thải bủa vây điểm check-in thung lũng Ngọc Côn

Thời gian gần đây, địa điểm này thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh nhờ khung cảnh núi non hùng vĩ. Tuy nhiên, phía sau sức hút của điểm đến, tình trạng rác thải xuất hiện tại nhiều vị trí, tạo nên sự tương phản rõ rệt giữa cảnh quan tự nhiên và thực trạng vệ sinh tại điểm đến.

Rác thải xuất hiện ngay gần vị trí du khách check-in.

Tại khu vực chụp ảnh, nhiều chai nhựa, vỏ đồ uống và túi nilon bị vứt bỏ trên nền đất, sát lối đi. Đáng chú ý, rác thải bị vứt lẫn giữa cành khô, bụi cây ven đường. Những chai nhựa, bao bì nằm xen trong thảm thực vật khiến việc phát hiện và thu gom trở nên khó khăn hơn.

Tình trạng rác thải không chỉ gây mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của du khách. Chị Lưu Thị Xuân Thảo, khách tham quan đến từ Hà Nội chia sẻ: Cảnh ở đây đẹp, nhưng rác tồn tại lâu ngày, nhất là ngày nắng nóng bốc mùi khó chịu. Đến nơi có cảnh đẹp mà gặp tình trạng như vậy thì khá đáng tiếc.

Chai nhựa, bao bì mắc lại giữa bụi cây ven đường.

Thực trạng trên cho thấy, việc giữ gìn vệ sinh tại điểm check-in cần bắt đầu từ ý thức của mỗi du khách, đồng thời, gắn với hoạt động thu gom, xử lý rác phù hợp. Khi lượng người đến tham quan tăng lên, bảo vệ cảnh quan tự nhiên cũng là yếu tố quan trọng để duy trì sức hút của điểm đến.