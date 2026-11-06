Xe 'mù' diễu phố!

Ghi nhận hai phương tiện di chuyển trên đường Điện Biên Phủ (TP Đà Nẵng).

- Nhìn hình kìa! Hai chiếc xe máy chở những thùng hàng, bao bì cồng kềnh phía sau. Hàng hóa được phủ kín bằng những tấm bạt lớn, che khuất gần như toàn bộ phần đuôi xe. Biển số xe đâu chẳng thấy, đèn hậu, đèn xi-nhan cũng bị che lấp. Người đi phía sau muốn nhận diện phương tiện cũng khó, muốn biết xe chuẩn bị rẽ trái hay rẽ phải lại càng khó hơn. Chẳng phải xe “mù” là gì?

- À, hóa ra mù ở đây là mù biển số, mù tín hiệu! Nhưng chắc mấy anh shipper nghĩ đơn hàng quan trọng hơn mấy thứ đó. Cứ chở được nhiều hàng, giao được nhiều đơn là vui rồi!

- Vui đâu chưa thấy, chỉ thấy nguy cơ tai nạn rình rập. Hàng hóa cồng kềnh, che khuất tầm nhìn phía sau, cản trở việc quan sát và nhận biết tín hiệu giao thông. Khi cần chuyển hướng, giảm tốc độ hoặc phanh gấp, người đi phía sau khó xử lý tình huống. Chưa kể, việc che khuất biển số còn gây khó khăn cho công tác nhận diện, kiểm tra, giám sát phương tiện. Chạy xe ngoài đường mà biển số bị che, đèn tín hiệu không phát huy tác dụng thì chẳng khác nào tự biến mình thành một nguy cơ di động.

- Mưu sinh là chính đáng, nhưng đâu thể vì chạy đua với đơn hàng mà xem nhẹ an toàn của mình và người khác.

- NXD thiết nghĩ, lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp chở hàng cồng kềnh, che khuất biển số, đèn tín hiệu và vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông. Các doanh nghiệp chuyển phát nhanh cũng phải thường xuyên nhắc nhở đội ngũ shipper chấn chỉnh việc sắp xếp hàng hóa và chấp hành quy định khi tham gia giao thông. Đơn hàng có thể giao chậm vài phút, chứ an toàn tính mạng thì không thể đem ra đánh đổi.