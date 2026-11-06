Sắp diễn ra Hội nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII năm 2026

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII năm 2026 sẽ được tổ chức trong hai ngày 9 - 10/11/2026 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi (số 205 Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành).

Hội nghị do Bộ Công Thương và UBND tỉnh Quảng Ngãi đồng chủ trì; Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị chủ trì, tham mưu tổ chức. Dự kiến, Hội nghị có khoảng 350 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Bộ Công Thương, đại diện các đơn vị thuộc Bộ; lãnh đạo UBND, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên và một số địa phương khác; đại diện các hiệp hội, hợp tác xã, doanh nghiệp tiêu biểu cùng các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương.

Trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn và định hướng nhiệm vụ năm 2027

Theo chương trình, chiều ngày 9/11, sẽ diễn ra Hội nghị chuyên đề và trao đổi nghiệp vụ trong các lĩnh vực điện, công nghiệp, khoáng sản và thương mại - dịch vụ.

Hội nghị chính thức diễn ra sáng 10/11, tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong 10 tháng năm 2026, ước thực hiện cả năm 2026; làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, các địa phương đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2027.

Hội nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 9 - 10/11 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Một trong những nội dung trọng tâm của Hội nghị là trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực điện, công nghiệp, khoáng sản và thương mại - dịch vụ; đồng thời đề xuất cơ chế phối hợp hiệu quả trong triển khai các chương trình, dự án trọng điểm, bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo.

Đây cũng là diễn đàn để Bộ Công Thương nắm bắt tình hình thực tiễn, lắng nghe kiến nghị của các địa phương và trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Công Thương.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ Hội nghị sẽ diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi trong công tác quản lý nhà nước và phát triển ngành Công Thương.

Tăng cường kết nối giao thương, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và doanh nghiệp

Bên cạnh các hoạt động trao đổi chuyên môn, Hội nghị còn hướng đến mở rộng giao lưu, hợp tác kinh tế giữa các ngành, doanh nghiệp trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên và các địa phương trên cả nước; tăng cường liên kết, hợp tác nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức sẽ bố trí 11 gian trưng bày dành cho 11 tỉnh, thành phố trong khu vực và 20 gian trưng bày dành cho các doanh nghiệp có sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh Quảng Ngãi. Các gian hàng sẽ giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm chủ lực và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức sẽ bố trí 11 gian trưng bày dành cho 11 tỉnh, thành phố trong khu vực và 20 gian trưng bày dành cho các doanh nghiệp có sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh Quảng Ngãi.

Hoạt động trưng bày nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy hợp tác, liên doanh, liên kết và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định, bền vững.

Đồng thời, Hội nghị là dịp để tỉnh Quảng Ngãi giới thiệu tiềm năng, lợi thế, cơ hội hợp tác đầu tư và kết nối giao thương với các địa phương, doanh nghiệp trong khu vực và trên cả nước.

Với các nội dung trao đổi chuyên môn, kết nối giao thương và xúc tiến hợp tác, Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII năm 2026 được kỳ vọng góp phần tăng cường liên kết giữa các địa phương, tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành Công Thương trong khu vực.