TP.HCM: Va chạm xe đầu kéo, taxi công nghệ bị ủi văng lên dải phân cách

Theo thông tin ban đầu, hơn 10h ngày 6/11, nam tài xế điều khiển xe taxi công nghệ biển số 50H-846xx chở một vị khách người nước ngoài, chạy trên đường Võ Nguyên Giáp, theo hướng từ ngã tư Thủ Đức đi cầu Sài Gòn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi gần đến trạm thu phí cầu Rạch Chiếc (phường Thủ Đức), chiếc taxi va chạm với một xe đầu kéo biển số 51H-101.62 chạy cùng chiều.

Va chạm làm chiếc taxi xoay ngang đường. Đúng lúc này, xe đầu kéo container biển số 50H-914.08 do nam tài xế điều khiển chạy cùng chiều va chạm với taxi và ủi phương tiện này văng lên dải phân cách.

Tại hiện trường, chiếc taxi lật nghiêng trên dải phân cách, các phương tiện hư hỏng. May mắn tai nạn chỉ làm vị khách tây bị trầy xước nhẹ.

Vụ tai nạn khiến giao thông khu vực ùn ứ kéo dài.

Nhận tin báo, Đội CSGT Cát Lái (PC08, Công an TP.HCM) đến hiện trường xử lý vụ việc, di dời các phương tiện.