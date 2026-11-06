Xã Phù Đổng tri ân các thế hệ đảng viên

Trong dịp này, Đảng bộ xã Phù Đổng có 87 đảng vên được tặng Huy hiệu từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng, gồm: 6 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm, 27 đảng viên 60 năm, 3 đảng viên 55 năm, 4 đảng viên 50 năm, 9 đảng viên 45 năm và 38 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 và 40 năm tuổi Đảng...

Đồng thời, có 2 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 65 năm và 60 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền trao Huy hiệu Đảng tới các đảng viên. Ảnh: Nguyễn Sơn

Đặc biệt, trong đợt này, đảng viên lão thành Nguyễn Văn Đỏ, thuộc Chi bộ thôn 1 Ninh Hiệp, vinh dự được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, chiều ngày 4-11 ông đã tham dự Lễ trao tặng do Thành ủy tổ chức.

Thay mặt Đảng ủy xã Phù Đổng phát biểu chúc mừng, cảm ơn các đồng chí đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền khẳng định: "Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến bền bỉ của người đảng viên. Mỗi mốc tuổi Đảng là một chặng đường gắn bó với tổ chức, với lời tuyên thệ khi đứng trong hàng ngũ của Đảng”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền phát biểu tại lễ trao tặng. Ảnh: Nguyễn Sơn

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền cho biết: Trong thời gian qua, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, ổn định hoạt động của hệ thống chính trị và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Xã đã hoàn thành việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã theo mô hình 5 phòng; thực hiện điều động, bổ nhiệm, bố trí nhân sự và triển khai xây dựng vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức, xã tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án phục vụ phát triển địa phương. Xã đã tổ chức khởi công đồng loạt 19 dự án với tổng mức đầu tư trên 3.087 tỷ đồng, đồng thời công bố hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 11 dự án trên địa bàn. Các công trình tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu như hạ tầng, giao thông, giáo dục và văn hóa, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển của xã trong thời gian tới.

Các đồng chí lãnh đạo xã trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Nguyễn Sơn

Trước những kết quả bước đầu đó, đồng chí Đặng Thị Huyền đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tập trung triển khai các công trình, dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng; quan tâm giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, phải thực sự gương mẫu, sâu sát cơ sở, lắng nghe và có trách nhiệm với nhân dân; lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại chương trình, sau khi đại diện đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng phát biểu cảm tưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đặng Thị Huyền cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã trân trọng trao và gắn Huy hiệu từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng cho các thế hệ đảng viên.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền trao giải cho các tác giả. Ảnh: Nguyễn Sơn

Dịp này, Đảng ủy xã Phù Đổng tổ chức trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026 cho 32 tác giả, nhóm tác giả.