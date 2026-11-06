Bộ trưởng Bộ Tài chính: Làm rõ đối tượng miễn thuế, giảm chi phí cho doanh nghiệp nhỏ

Quốc hội Khóa XVI

Sáng 6/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Giải trình làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định cơ quan soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến trách nhiệm, xác đáng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra để hoàn thiện dự án luật, bảo đảm sớm đưa các chính sách vào cuộc sống.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình, làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội nêu (ảnh QH).

Đối với chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, Bộ trưởng cho biết tiêu chí xác định loại hình cơ sở này đã được quy định chi tiết trong Luật Giáo dục.

Theo đó, cơ quan thuế thực hiện chức năng thu thuế, còn việc xác định cơ sở giáo dục có hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận thuộc thẩm quyền của cơ quan có liên quan theo quy định. Căn cứ giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, cơ quan thuế sẽ thực hiện miễn thuế đúng đối tượng, đúng quan điểm chỉ đạo.

Các đại biểu dự phiên họp (ảnh QH).

Bộ trưởng nhấn mạnh, chăm lo cho giáo dục là trách nhiệm của toàn dân, thể hiện quan điểm của Đảng xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu.

Về đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động cung cấp suất ăn tại các cơ sở giáo dục và y tế, Bộ trưởng khẳng định đây là quyết tâm lớn của lãnh đạo chủ chốt nhằm chăm sóc tốt hơn cho học sinh và bệnh nhân.

Để được hưởng ưu đãi, dự thảo luật quy định rõ điều kiện bắt buộc là các khoản thu nhập từ hoạt động cung cấp suất ăn phải được hạch toán riêng.

Các đại biểu tham dự phiên họp (ảnh QH).

Liên quan đến kiến nghị giảm chi phí tuân thủ thuế, Bộ trưởng cho biết cơ quan soạn thảo luôn chú trọng đơn giản hóa thủ tục cho người nộp thuế. Hiện nay, doanh nghiệp có thể áp dụng hai phương pháp tính thuế: tính trên thu nhập sau khi trừ chi phí hoặc tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu đối với doanh nghiệp nhỏ.

Đáng chú ý, tại dự án luật lần này, ngưỡng doanh thu áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản được đề xuất nâng từ dưới 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng, quy định này đáp ứng nguyện vọng của hơn 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần tối ưu chi phí tuân thủ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.