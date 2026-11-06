​Phát huy vai trò các đoàn kinh tế quốc phòng trong thời kỳ mới

Trung tướng, Ths Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có đại biểu Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị); đại biểu tướng lĩnh, nhà khoa học trong Quân đội; đại biểu các cơ quan, đơn vị trong Quân khu 9.

Trung tướng, Ths Hồ Văn Thái chủ trì hội thảo.

Đề dẫn hội thảo nêu rõ, thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, ở bất kỳ giai đoạn nào, xây dựng và phát triển đất nước luôn phải gắn liền với củng cố tiềm lực quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Đặc biệt, đối với những địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng không chỉ là yêu cầu phát triển trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong xây dựng thế trận phòng thủ đất nước.

Trước yêu cầu đó, việc tiếp tục nghiên cứu, đánh giá toàn diện và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò của các đoàn kinh tế quốc phòng trong kết hợp củng cố quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới có ý nghĩa hết sức cần thiết cả về lý luận và thực tiễn. Đây không chỉ là vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn kinh tế quốc phòng mà còn góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, củng cố “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo các đại biểu thảo luận làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và những vấn đề mới đặt ra đối với nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng; vị trí, vai trò và tính đặc thù của các đoàn kinh tế quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Đánh giá thực chất kết quả hoạt động của các đoàn kinh tế quốc phòng trong những năm qua; làm rõ những đóng góp nổi bật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, ổn định dân cư, giảm nghèo bền vững, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng thế trận lòng dân tại các khu kinh tế quốc phòng. Đề xuất các mô hình, phương thức hoạt động mới nhằm phát huy hiệu quả tổng hợp của các đoàn kinh tế quốc phòng.

Đại biểu phát biểu tại hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Trung tướng, Ths Hồ Văn Thái khẳng định: Hội thảo đã thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò và ý nghĩa chiến lược của các đoàn kinh tế quốc phòng trong phát triển kinh tế - xã hội. Các đại biểu đã đánh giá toàn diện về những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, vướng mắc trong hoạt động của các đoàn kinh tế quốc phòng hiện nay. Trên cơ sở đó, hội thảo làm rõ những yêu cầu mới đặt ra đối với hoạt động của các đoàn kinh tế quốc phòng trong thời kỳ mới và đề xuất những giải pháp tiếp tục phát huy vai trò chiến lược của các đoàn kinh tế quốc phòng trong kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, nhất là đề ra các mô hình kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng khu vực phòng thủ, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, ổn định dân cư, phát triển sinh kế và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển, đảo.