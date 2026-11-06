Kiểm tra thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại các xã khu vực Hữu Lũng

Các đại biểu dự buổi kiểm tra

Các đại biểu dự buổi kiểm tra

Các đại biểu dự buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, đại diện Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (BCĐ) các xã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện cuộc vận động năm 2026.

Theo đó, các xã đã quan tâm kiện toàn BCĐ, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân ưu tiên lựa chọn, sử dụng hàng Việt Nam có chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Đại diện Ban Chỉ đạo xã Tân Thành báo cáo kết quả tại buổi kiểm tra

Đặc biệt, các xã đã tích cực tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Cụ thể, xã Hữu Lũng đã phối hợp thực hiện 124 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 124 lượt hộ kinh doanh, tiểu thương, cơ sở kinh doanh; xã Thiện Tân tổ chức kiểm tra 1 cuộc tại 6 cơ sở kinh doanh; xã Yên Bình tổ chức 2 cuộc kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh và 6 cơ sở tạp hóa... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích các hộ kinh doanh, tiểu thương ưu tiên kinh doanh hàng Việt Nam, đồng thời xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đại diện Ban Chỉ đạo xã Thiện Tân báo cáo kết quả tại buổi kiểm tra

Cùng đó, các xã đã bước đầu gắn cuộc vận động với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất nông nghiệp, sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm), sản phẩm đặc trưng của địa phương, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế và tiêu thụ nông sản.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Bên cạnh kết quả đạt được, việc tuyên truyền ở các xã chủ yếu còn lồng ghép; việc hỗ trợ xây dựng thương hiệu, bao bì, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc sản phẩm chưa đồng đều; sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ; liên kết giữa sản xuất với tiêu thụ chưa bền vững...

Lãnh đạo Đảng ủy xã Hữu Lũng phát biểu làm rõ một số nội dung liên quan tại buổi kiểm tra

Đại diện Đội Quản lý thị trường số 4 phát biểu tại buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, các thành viên đoàn và đại diện các xã đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai cuộc vận động; đồng thời thống nhất một số giải pháp khắc phục, nhất là đối với công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát; công tác phối hợp giữa các đơn vị...

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và BCĐ các xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động năm 2026.

Đồng chí đề nghị các xã tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt đầy đủ các văn bản của trung ương, của tỉnh; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phát huy vai trò mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, giám sát. Đồng thời, các xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm; tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát thị trường và bảo vệ người tiêu dùng; gắn cuộc vận động với hỗ trợ sản xuất, xây dựng sản phẩm OCOP, phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, chuỗi liên kết. Hội Liên hiệp Phụ nữ và các tổ chức thành viên quan tâm hỗ trợ khoa học kỹ thuật, vốn, nhãn hiệu, bao bì, truy xuất nguồn gốc, mở rộng thị trường.

Đồng chí cũng đề nghị trên cơ sở các ý kiến trao đổi, góp ý của đoàn kiểm tra, BCĐ các xã tiếp thu, rà soát, bổ sung hoàn thiện báo cáo; khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra; đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai cuộc vận động trong thời gian tới.

Đoàn kiểm tra thực tế tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ngọc Quê, xã Hữu Lũng

Trước đó, đoàn đã kiểm tra thực tế mô hình sản xuất, kinh doanh, điểm giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn xã Hữu Lũng.