Sở Ngoại vụ trao nhà tình nghĩa cho hộ khó khăn tại xã Al Bá
Sáng 6-11, tại làng Tung Ke, xã Al Bá (tỉnh Gia Lai), Sở Ngoại vụ phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đinh Ớt. Đây là hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Căn nhà có diện tích 36 m², gồm 1 phòng khách và 1 phòng ngủ; nền lát gạch, mái lợp tôn. Tổng kinh phí xây dựng 85 triệu đồng, trong đó, Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng, Công ty CP Phong điện Phương Mai hỗ trợ 25 triệu đồng.
Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình kết nghĩa giữa Sở Ngoại vụ với các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/so-ngoai-vu-trao-nha-tinh-nghia-cho-ho-kho-khan-tai-xa-al-ba-post604143.html