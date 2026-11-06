Sở Ngoại vụ trao nhà tình nghĩa cho hộ khó khăn tại xã Al Bá

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ, chính quyền địa phương và đại diện đơn vị tài trợ thực hiện bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đinh Ớt (làng Tung Ke, xã Al Bá). Ảnh: Minh Phương

Căn nhà có diện tích 36 m², gồm 1 phòng khách và 1 phòng ngủ; nền lát gạch, mái lợp tôn. Tổng kinh phí xây dựng 85 triệu đồng, trong đó, Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng, Công ty CP Phong điện Phương Mai hỗ trợ 25 triệu đồng.

Đại diện Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai trao bảng tượng trưng hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đinh Ớt. Ảnh: Minh Chí

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình kết nghĩa giữa Sở Ngoại vụ với các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.