Kỹ năng phòng tránh dông lốc, bảo vệ an toàn cho người và tài sản

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng thời tiết cực đoan này có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Đáng chú ý, mưa lớn cục bộ còn có nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng, thấp.

Chủ động theo dõi cảnh báo, chuẩn bị phương án ứng phó và trang bị kỹ năng phòng tránh sẽ góp phần hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Ảnh minh họa.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để chủ động phòng tránh, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết từ các nguồn chính thống. Khi có cảnh báo dông lốc, nên hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động ngoài trời, tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa cây cao, cột điện và biển quảng cáo.

Các hộ gia đình cần kiểm tra, gia cố nhà cửa, mái che, công trình; tháo dỡ hoặc hạ thấp những biển quảng cáo, vật dụng có nguy cơ bị gió cuốn bay. Đồng thời, chủ động cắt tỉa cành cây, kiểm tra hệ thống dây điện gần nhà và chuẩn bị đèn pin, pin dự phòng, nước uống, thuốc men cùng dụng cụ sơ cứu để ứng phó khi xảy ra sự cố.

Việc chủ động theo dõi cảnh báo, chuẩn bị phương án ứng phó và trang bị kỹ năng phòng tránh sẽ góp phần hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn cho người và tài sản trước các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.