Đảng ủy phường Kỳ Lừa tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng dịp Cách mạng Tháng Mười Nga
Sáng 6/11, Đảng ủy phường Kỳ Lừa tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2026).
Dịp này, Đảng bộ phường có 71 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng và 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 3 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 12 đồng chí được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 12 đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 16 đồng chí được tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 26 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng Đảng, phát triển quê hương, đất nước; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên, gia đình và tổ chức đảng.
Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng ủy phường Kỳ Lừa mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, uy tín và kinh nghiệm, tích cực đóng góp vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; nêu gương sáng trong cộng đồng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng cho thế hệ trẻ, chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/dang-uy-phuong-ky-lua-to-chuc-le-trao-tang-huy-hieu-dang-dip-7-11-2026-5107918.html