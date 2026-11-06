Đảng ủy phường Kỳ Lừa tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng dịp Cách mạng Tháng Mười Nga

Các đại biểu dự buổi lễ

Các đại biểu dự buổi lễ

Các đảng viên dự buổi lễ

Dịp này, Đảng bộ phường có 71 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng và 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 3 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 12 đồng chí được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 12 đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 16 đồng chí được tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 26 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Kỳ Lừa trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Lãnh đạo Đảng ủy phường Kỳ Lừa trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Đảng viên được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Các đảng viên được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Các đảng viên được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng

Lãnh đạo UBND phường Kỳ Lừa trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng Đảng, phát triển quê hương, đất nước; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên, gia đình và tổ chức đảng.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Kỳ Lừa phát biểu tại buổi lễ

Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng ủy phường Kỳ Lừa mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, uy tín và kinh nghiệm, tích cực đóng góp vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; nêu gương sáng trong cộng đồng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng cho thế hệ trẻ, chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.