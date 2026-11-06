Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên 98 tuổi

Sáng 6/11, tại xã Chấn Thịnh, tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Phạm Văn Nhất.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ông Phạm Văn Nhất. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Ông Phạm Văn Nhất tham gia cách mạng từ tháng 2/1946 trong lực lượng dân quân xã. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí, từ giáo viên bình dân học vụ, cán bộ giao thông liên lạc kháng chiến đến cán bộ tổ chức, cơ yếu, nhân sự và thanh tra.

Với những đóng góp trong hai cuộc kháng chiến và sự nghiệp xây dựng đất nước, ông được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất và Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng nêu rõ, lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa khi cả nước đang hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026).

Phó Thủ tướng khẳng định, ở tuổi 98 với 80 năm tuổi Đảng, ông Phạm Văn Nhất vẫn giữ tấm lòng son sắt, trung thành với Đảng, giữ trọn tư cách người đảng viên cộng sản mẫu mực.

Lãnh đạo Chính phủ cũng bày tỏ phấn khởi trước những chuyển biến tích cực của địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, diện mạo quê hương ngày càng đổi mới.

Để tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Chấn Thịnh tiếp tục chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, địa phương phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thường xuyên chăm lo các gia đình có công với cách mạng, cán bộ lão thành; đồng thời quan tâm bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trẻ.