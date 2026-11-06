Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên cao tuổi Đảng

Dự lễ trao Huy hiệu Đảng có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; cùng các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao tặng Huy hiệu Đảng đến các đảng viên cao niên. Ảnh: VĂN MINH

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đến đồng chí Bùi Quang Cảnh (đảng viên Chi bộ 1, Đảng bộ Đoàn Luật sư TPHCM); trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Thành Phương (đảng viên Chi bộ các Trung tâm, Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM) và đồng chí Nguyễn Thị Quyền (đảng viên Chi bộ Hội Kế toán, Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM); trao tặng Huy hiệu 40, 35 và 30 năm tuổi Đảng đến 11 đồng chí.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM đã tặng giấy khen cho 15 tập thể, 5 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao tặng Huy hiệu Đảng đến các đảng viên. Ảnh: VĂN MINH

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM Trương Thanh Nga nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận trân trọng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của người đảng viên. Đồng chí gửi lời chúc mừng đến các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng và các tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo”.

Để công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục hiệu quả, đồng chí Trương Thanh Nga đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục đổi mới, sáng tạo, duy trì và nhân rộng mô hình thiết thực, đưa phong trào đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích cụ thể cho nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao giấy khen đến các tập thể điển hình “Dân vận khéo” năm 2026. Ảnh: VĂN MINH

Mỗi chủ trương, hoạt động của cơ quan, đơn vị phải hướng đến lợi ích chính đáng của nhân dân; lấy việc lắng nghe, giải quyết những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống làm thước đo hiệu quả công tác dân vận.

Cùng với đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của TPHCM; tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân gắn với việc thường xuyên củng cố, xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao giấy khen đến các tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2026. Ảnh: VĂN MINH

Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng những mô hình thực chất, hiệu quả, xuất phát từ yêu cầu của cuộc sống và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Đại diện các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt này, đồng chí Bùi Quang Cảnh (đảng viên Chi bộ 1, Đảng bộ Đoàn Luật sư TPHCM) chia sẻ, đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm. Đồng chí nguyện trung thành với Đảng, tiếp tục giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng và trách nhiệm đối với Tổ quốc và nhân dân.