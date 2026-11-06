Hình ảnh ấm lòng nơi vạch qua đường

Đoạn video được công bố cho thấy một người đàn ông chậm rãi băng qua đường dành cho người đi bộ, trong khi đỡ một cụ bà gặp khó khăn trong việc di chuyển. Ngay cả sau khi đèn tín hiệu dành cho người đi bộ chuyển sang màu đỏ, người đàn ông vẫn đi cùng cụ suốt quãng đường, giữ nhịp độ tương đương với cụ.

Các phương tiện đang chờ ở vạch sang đường không di chuyển cho đến khi cụ bà đã qua đường. Theo tác giả, người đàn ông đã nhìn thấy cụ bà khi đang băng qua đường cùng một người quen, xin lỗi vì sự thông cảm của họ, và đã giúp đỡ cụ.

Tác giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự chu đáo của người đàn ông và các tài xế: "Đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh, nhưng tất cả các phương tiện trên đường đều dừng lại và chờ cho đến khi cụ bà qua đường xong".

Cư dân mạng xem video đã bình luận như: "Ôi, thật ấm lòng!"; và "Thật tuyệt khi thấy một bài đăng ấm lòng như vậy vào buổi sáng. Thế giới này vẫn đáng sống"...

Trong khi đó, một chiếc xe máy cũng bị ghi lại cảnh vượt qua trước mặt cụ bà sau khi đèn dành cho người đi bộ chuyển sang màu đỏ. Một cư dân mạng đã chỉ trích hành vi của người lái xe máy: "Họ đáng lẽ phải đi phía sau bà ấy, nhưng lại phóng nhanh ngay trước mặt".