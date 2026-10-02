Xe bọc thép BTR-60 hoá thành robot cảm tử

Trong Chiến dịch Vivaldi, Quân đoàn 3 của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã sử dụng những phương tiện "quen mà lạ". Đó là những xe bọc thép chở quân BTR-60 cũ từ thời Liên Xô được cải tạo thành robot cảm tử.

Việc sử dụng các xe bọc thép cũ trong vai trò nói trên đã từng xuất hiện trên chiến trường Nga - Ukraine. Ví dụ vào năm 2023, quân Nga đã điều khiển các xe bọc thép MT-LB và xe tăng T-54/55 chở đầy chất nổ tấn công các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Tuy nhiên phiên bản MT-LB của Nga ban đầu yêu cầu kíp lái điều khiển xe đến vị trí kích nổ chờ, rồi nhảy ra ngoài. Cách tiếp cận này không chỉ rủi ro mà còn có hiệu quả và tầm hoạt động hạn chế.

Trong khi đó dường như Quân đội Ukraine đã trang bị cho xe bọc thép BTR-60 các phương tiện điều khiển, từ đó tăng khả năng tiếp cận mục tiêu. Tuy nhiên cần lưu ý rằng hiện tại chưa có thông tin chi tiết về cách thức tiến hành cụ thể.

Nhưng có thể giả định rằng việc điều khiển thông qua hệ thống Starlink đã được sử dụng, tương tự như các dự án khác gồm việc chuyển đổi xe bọc thép BRDM-2 và xe bán tải thành xe bọc thép cảm tử.

Nếu chúng ta nói về những ví dụ gần đây ở nước khác, như trong cuộc giao tranh ở Dải Gaza, Israel đã tích cực sử dụng các xe bọc thép chở quân M113 không người lái, mang theo từ 1 đến 3 tấn thuốc nổ để phá hủy các tòa nhà.

Nhìn chung việc làm này có thể giải thích bởi thực tế là các đơn vị quân đội có nhiều trang thiết bị cũ, việc sử dụng chúng trên chiến trường cho mục đích ban đầu không mấy hiệu quả. Mặt khác, chúng vẫn có thể di chuyển và mang theo một tải trọng nhất định.

Do đó việc sử dụng các phương tiện hiện có thay vì mua xe bọc thép chở quân mới có thể là một lựa chọn hợp lý, vì phương tiện mới có thể không cùng đặc tính vận hành và bảo vệ.

Ngoài ra một chiếc xe bọc thép chở quân hoàn chỉnh đủ khả năng mang theo tải trọng lớn hơn.

Tại Ukraine, BTR-60PB được lấy từ các kho dự trữ, và cũng được cung cấp như một phần viện trợ quân sự, ví dụ như từ Bulgaria.

Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine cũng đã cung cấp nhiều cải tiến hiện đại hóa, nhưng hiện nay quân đội chủ yếu sử dụng xe bọc thép chở quân BTR-60D, được trang bị cửa toàn phần như BTR-80/BTR-3, giáp phụ và các biện pháp bảo vệ tăng cường khác, động cơ mới...

Phiên bản cải tiến này trước đây đã được nhìn thấy trong Lữ đoàn Thiết giáp số 3, thuộc Quân đoàn 3 của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Đối với robot cảm tử trên mặt đất, BTR-60 hoán cải được sử dụng rộng rãi để phá hủy các tòa nhà, cứ điểm và vị trí phòng thủ. Chúng có thể mang bộc phá nhiều kích cỡ khác nhau, từ loại nhỏ với đầu đạn dạng mìn chống tăng đến việc nhét vào trong bom hàng không FAB-250/500.