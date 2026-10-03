Ukraine tiếp nhận tổ hợp phòng không IRIS-T SLM thứ 11

Thông tin về tổ hợp IRIS-T SLM vừa bàn giao được dự án Viện trợ Đức cho Ukraine (GAU) cho biết, trích dẫn một nguồn tin am hiểu về quy trình cung cấp vũ khí. Điều này được công bố vài tuần sau khi chuyển giao vì lý do an ninh.

Trong một bình luận với tạp chí Military, nguồn tin của dự án cho biết 2 bệ phóng bổ sung (1x SLM/1x SLS) đã công bố trước đó vẫn chưa nằm trong số các đơn vị phóng được chuyển giao cho Ukraine.

Đây là tổ hợp tên lửa phòng không IRIS-T SLM thứ hai được giao cho Ukraine trong năm 2026, và là hệ thống thứ 11 kể từ khi xung đột Đông Âu bùng nổ. Tổ hợp thứ 10 đã được giao vào tháng 5/2026.

Theo người đại diện của GAU, đến cuối năm nay, Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ nhận được thêm 1 tổ hợp tương tự nữa - hệ thống IRIS-T SLM thứ 12.

Đức cũng đang tài trợ cho việc tăng cường các tổ hợp đã được chuyển giao và duy trì những hệ thống cũ bằng cách bổ sung thêm bệ phóng IRIS-T SLM và IRIS-T SLS.

Chính phủ Đức đã phân bổ 182 triệu euro cho dự án này. Sự kết hợp giữa tên lửa SLM tầm trung và SLS tầm ngắn giá rẻ hơn sẽ cho phép phân bổ đạn dược linh hoạt tùy thuộc vào loại mục tiêu.

Theo một quan chức của Dự án GAU, sau 11 tổ hợp IRIS-T SLM đã bàn giao, Ukraine sẽ nhận thêm 7 hệ thống nữa, nâng tổng số khẩu đội lên con số 18.

"Theo như tôi biết, Ukraine sẽ nhận thêm 7 khẩu đội IRIS-T SLM nữa, nâng tổng số hệ thống lên 18 đơn vị", nguồn tin thuộc Dự án "Viện trợ của Đức cho Ukraine" nói với tờ Militarnyi.

Theo thông tin mà nhân vật nói trên có được, việc cung cấp các hệ thống phòng không IRIS-T SLM cho Lực lượng vũ trang Ukraine đã được đảm bảo cho đến hết năm 2028.

Khi được Tạp chí Militarnyi hỏi về những hạn chế có thể xảy ra trong sản xuất nếu nguồn cung tiếp tục tăng, nhà phân tích lưu ý rằng thành phần gây vấn đề chắc chắn không phải là radar TRML-4D.

Khí tài này được sản xuất bởi Công ty HENSOLDT của Đức, và theo thông tin sơ bộ, doanh nghiệp này đang xử lý tốt việc gia tăng sản lượng.

Hiện tại tốc độ sản xuất các cụm phóng và tên lửa dành cho chúng tương đối cân bằng, mặc dù không thể xác định được bộ phận nào đang được chế tạo với số lượng ít nhất.

Nhân vật đứng đầu Dự án "Viện trợ của Đức cho Ukraine" cũng lưu ý rằng ông không biết về bất kỳ quyết định nào đã được đưa ra để mở rộng chương trình cung cấp vũ khí vượt quá kế hoạch hiện tại.

Đồng thời theo đánh giá, nếu Đức có kế hoạch tiếp tục chuyển giao hệ thống tên lửa IRIS-T SLM cho Ukraine sau khi hoàn thành hợp đồng đã ký kết, thì có thể cần đặt hàng thêm khoảng 2 đến 4 tổ hợp nữa trong những tháng tới để không bị mất năng lực sản xuất hiện có.

Đồng thời thứ tự sản xuất có thể được điều chỉnh theo thỏa thuận với các khách hàng khác. Theo ghi nhận, sự sắp xếp lại tương tự đã từng xảy ra, đặc biệt là giữa các đơn đặt hàng từ Đức và Estonia.

Ngoài ra các hợp đồng tiếp theo cũng sẽ phụ thuộc vào việc Berlin đánh giá thời gian kéo dài của cuộc chiến và nhu cầu của Ukraine đối với hệ thống phòng không này.