Kêu gọi chấm dứt cưỡng chế đơn phương tại LHQ

Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Fu Cong. Ảnh: Tân Hoa Xã

Phát biểu tại Ủy ban 3 của Đại hội đồng LHQ ngày 1-10, Đại sứ Trung Quốc Fu Cong thay mặt nhóm 28 nước nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt đơn phương và các biện pháp hạn chế thương mại đang làm suy yếu hệ thống đa phương, đồng thời tạo ra những bất ổn trong quan hệ quốc tế.

Theo tuyên bố chung, các quốc gia đang phát triển là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, khi các biện pháp này có thể tác động tới an ninh lương thực, năng lượng, tài chính và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục.

Nhóm 28 nước cũng cho rằng việc mở rộng các biện pháp thuế quan và hạn chế thương mại đang khiến kinh tế toàn cầu bị chính trị hóa sâu sắc hơn, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và cản trở việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ.

Tuyên bố không nêu đích danh quốc gia cụ thể, nhưng cho rằng một số nước phương Tây đang sử dụng các công cụ kinh tế như một hình thức gây sức ép chính trị. Nhóm này kêu gọi các thành viên LHQ tôn trọng Hiến chương LHQ và dỡ bỏ các biện pháp cưỡng chế đơn phương.

Động thái diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng, khi các biện pháp trừng phạt và thuế quan ngày càng được sử dụng rộng rãi trong quan hệ quốc tế.