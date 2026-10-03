Phát hiện loạt thông tin đáng lo ngại về cơ phó của flydubai

Chuyến bay cứu hộ của hãng flydubai chở hành khách trên chuyến bay FZ1073 hạ cánh tại Israel ngày 30/9/2026. Ảnh: Tổ chức cứu hộ MDA

Một nguồn tin cho biết, cơ phó nói trên là công dân Oman, có tên Hamam al-Hammami. Người này sinh ra tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), có cha là người Oman và mẹ là người Syria, đồng thời đã sống nhiều năm tại UAE.

Một quan chức Israel cũng xác nhận danh tính của al-Hammami, trong khi truyền thông nhà nước Saudi Arabia cũng đưa thông tin tương tự.

Theo hồ sơ LinkedIn mang tên Hamam al-Hammami, người này làm việc tại Oman Air trong 7 năm, nghỉ việc vào tháng 2/2025, sau đó làm cho hãng Royal Air Maroc vào tháng 6/2025 và rời hãng vào tháng 1/2026. Hồ sơ không đề cập đến flydubai. Một trong các nguồn tin xác nhận hồ sơ LinkedIn này thuộc về cơ phó flydubai - người đã tấn công cơ trưởng ngày 30/9. Hồ sơ sau đó đã bị xóa.

Trong khi đó, theo một nguồn tin ngoại giao khác, al-Hammami đã bị loại khỏi chương trình đào tạo phi công do những lo ngại về quan điểm cực đoan và bị chuyển sang vị trí khác tại hãng hàng không quốc gia Oman Air.

Ngày 1/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiết lộ rằng nghi phạm đã trải qua quá trình truyền bá tư tưởng Hồi giáo cực đoan.

Theo một quan chức Israel, al-Hammami mới chỉ làm việc cho flydubai được 8 tháng.

Những tiết lộ này có thể làm dấy lên lo ngại về tầm quan trọng của việc kiểm tra lý lịch trong quá trình tuyển dụng nhân sự ngành hàng không.

Hình ảnh khủng bố

Chỉ có hai bài đăng được đăng trên hồ sơ LinkedIn và cả hai đều được đăng liên tiếp vào ngày 30/9, khoảng 9 giờ sau khi xảy ra sự cố trên chuyến bay của flydubai.

Không rõ ai là người đăng các bài viết này hoặc liệu các bài đăng có được lên lịch đăng từ trước hay không.

Bài đăng đầu tiên có một loạt đoạn video được quay trong buồng lái của máy bay Boeing 737 Max. Chiếc máy bay phải chuyển hướng tới Saudi Arabia trong sự cố ngày 30/9 là Boeing 737 Max 8 của flydubai.

Trong một đoạn video được xác định địa điểm quay là sân bay quốc tế Dubai, người quay phóng to một máy bay thuộc hãng hàng không Israel El Al.

Trên màn hình trong buồng lái của video hiển thị số hiệu chuyến bay OMA624 và ngày 11/10/2023. Số hiệu này tương ứng với chuyến bay thường hoạt động trên chặng từ Dubai đến Muscat. Ngày tháng cũng trùng với thời gian al-Hammami làm việc tại Oman Air.

Các đoạn video khác cho thấy thêm nhiều máy bay của El Al cùng một máy bay của Arkia (một hãng hàng không khác của Israel).

Video kết thúc bằng hình ảnh của Ayman al-Zawahiri (người lên làm thủ lĩnh nhóm khủng bố al Qaeda sau cái chết của Osama Bin Laden) và hình ảnh của Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi (kẻ đã sát hại 9 người trong vụ đánh bom liều chết năm 2009 và là người trung thành với al Qaeda).

Bài đăng thứ hai có một hình ảnh do AI tạo, mô tả ba địa điểm linh thiêng nhất của Hồi giáo là Mecca, Medina và Jerusalem. Ba điểm này được nối với nhau bằng một dải sáng liên tục. Phía sau là một bài thơ mang tính thách thức được đọc to, nói về việc từ chối sự sỉ nhục, không sợ cái chết và bảo vệ phẩm giá của bản thân.

Hồ sơ LinkedIn của al-Hammami cho thấy người này từng theo học tại Đại học Buckinghamshire New ở Anh. Một nguồn tin tại trường đại học này xác nhận rằng có người với cái tên như vậy đã hoàn thành khóa học đào tạo từ xa kéo dài 3 năm và tốt nghiệp ngành quản lý hàng không vào năm 2023.

Hai video tương tự cũng được đăng gần như cùng thời điểm trên tài khoản Instagram mang cùng tên và sử dụng những hình ảnh tương tự, sau đó tài khoản này cũng bị xóa.

Quan điểm coi thường phụ nữ

Phân tích tài khoản Twitter đã bị xóa của al-Hammami cho thấy người này có đời sống tôn giáo sâu sắc và quan điểm coi thường phụ nữ.

Trong các bài đăng đã bị xóa, al-Hammami nói về những khó khăn mà mẹ mình gặp phải khi tìm cho mình một người vợ có thể chấp nhận các điều kiện của anh ta, trong đó có việc người vợ phải đeo khăn che kín khuôn mặt và nghỉ việc sau khi kết hôn.

Một bài đăng vào tháng 2/2022 viết: “Tất cả họ đều từ chối. Sau đó, mẹ tôi nói với họ: ‘Con trai tôi là phi công’, và đột nhiên tất cả đều đồng ý”.

Các bài đăng cũng chỉ trích môi trường làm việc có cả nam và nữ, cho rằng những môi trường này làm tha hóa phụ nữ. Một bài đăng vào tháng 1/2022 viết: “Bao nhiêu cô gái đoan trang, sùng đạo đã bị tha hóa trong môi trường làm việc có cả nam lẫn nữ và bị thao túng?”.

Gần 3.000 bài đăng đã bị xóa, vốn được đăng trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, đã được phân tích và phân loại bằng mô hình AI.

Điều tra mối liên hệ với khủng bố

Trong khi đó, ngày càng có nhiều câu hỏi xung quanh việc tại sao một công dân Oman (quốc gia không công nhận Israel) được phép làm phi công trên chuyến bay tới Tel Aviv, bất chấp các biện pháp an ninh hàng không nghiêm ngặt của Israel.

Tình báo, quân đội và Bộ Giao thông vận tải Israel đang điều tra xem tại sao phi công người Oman này trở thành thành viên phi hành đoàn của chuyến bay.

Ngày 1/10, Tổng Công tố UAE đã mở cuộc điều tra nhằm xác định liệu vụ tấn công có liên quan đến hoạt động khủng bố và có sự chuẩn bị hoặc chỉ đạo từ trước hay không.

Các cơ quan chức năng UAE có thẩm quyền điều tra vụ việc vì máy bay được đăng ký tại nước này và luật pháp UAE được áp dụng đối với các tội phạm xảy ra trên máy bay của nước này, ngay cả khi hành vi phạm tội xảy ra bên ngoài lãnh thổ UAE.

Theo Thủ tướng Netanyahu, đối tượng đã bị thẩm vấn tại Saudi Arabia, nơi máy bay hạ cánh khẩn, và phía Israel cũng tham gia cuộc điều tra.

Trước đó, ngày 30/9, trên chuyến bay FZ1073 chở 174 người của hãng flydubai bay từ Dubai đến Tel Aviv, cơ phó đã đâm trọng thương cơ trưởng và có ý định làm cho máy bay rơi. Dù bị trọng thương, cơ trưởng người Ấn Độ vẫn cố gắng mở được cửa buồng lái, tạo điều kiện cho hành khách khống chế kẻ tấn công. Sau đó, hai phi công dự phòng trên cùng chuyến bay đã đưa máy bay hạ cánh an toàn xuống Saudi Arabia.