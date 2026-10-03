Tổng thống Donald Trump tiếp tục đưa các Thống đốc Fed vào 'tầm ngắm'

Báo cáo mới đây từ Tổng thanh tra Fed cho thấy hàng loạt vấn đề đã khiến chi phí xây dựng trụ sở Fed tăng thêm khoảng 1 tỷ USD trong quá trình cải tạo khu văn phòng tại Washington. Báo cáo mô tả những thất bại trong quản lý dự án, hoạt động ký kết hợp đồng và hệ thống quản trị, giám sát của Hội đồng Thống đốc, đồng thời chỉ trích Fed vì không thực thi mức giá tối đa được bảo đảm cho dự án.

Nhưng báo cáo không tìm thấy bằng chứng về hành vi sai phạm hành chính và không phát hiện vấn đề nào đủ cơ sở để chuyển cho công tố viên xem xét truy cứu hình sự. Trong một chú thích, báo cáo thừa nhận rằng việc quản lý tốt hơn không nhất thiết đồng nghĩa với việc tổng chi phí của dự án sẽ thấp hơn.

Báo cáo không quy trách nhiệm cho ông Jerome Powell hay bất kỳ thống đốc nào về phần chi phí vượt dự toán.

Dù vậy, Tổng thống Donald Trump đã tỏ ra vô cùng tức giận sau khi báo cáo được công bố. Khi các phóng viên hỏi về những phát hiện trong báo cáo, Tổng thống Mỹ thẳng thừng nói: “Powell là một thảm họa”. Ông cho rằng ông Powell không nên tiếp tục ngồi trong Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang.

Ông Trump đã yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche xem xét báo cáo của Tổng thanh tra. Người phát ngôn của Jeanine Pirro, Công tố viên Mỹ tại Đặc khu Columbia, cho biết văn phòng của bà cũng đang xem xét báo cáo này.

Bộ Tư pháp Mỹ không trả lời các câu hỏi về kế hoạch của cơ quan này cũng như việc quá trình xem xét của ông Blanche có thể khác với quá trình xem xét của bà Pirro như thế nào. Trước đó, bà Pirro từng giám sát một cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông Jerome Powell. Một thẩm phán đã bác bỏ các trát đòi hầu tòa của bà trong vụ việc, cho rằng mục đích chủ yếu, nếu không muốn nói là duy nhất, là quấy rối và gây sức ép lên ông Powell.

Ông Jerome Powell hiện có thể tiếp tục giữ vị trí thống đốc Fed cho đến tháng 1/2028. Hồi tháng 3/2026, ông cho biết sẽ tiếp tục tại vị cho đến khi mối đe dọa pháp lý thực sự và hoàn toàn chấm dứt, với sự minh bạch và một kết luận cuối cùng.

Bản thân ông Trump chính là người bổ nhiệm ông Jerome Powell lên chức Chủ tịch Fed trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình nhưng nhanh chóng trở nên bất mãn với ông Powell.

Fed từ chối bình luận về những phát biểu của ông Trump liên quan đến ông Powell.

Trước đó vào tháng 6/2026, Tòa án Tối cao Mỹ đã ngăn nỗ lực của ông Trump nhằm loại bà Lisa Cook khỏi Fed, liên quan đến cáo buộc bà đã nói dối trong hồ sơ vay thế chấp. Tòa cho rằng bà Cook có quyền được thông báo về các cáo buộc và có cơ hội phản hồi, đồng thời đưa ra hướng dẫn về những điều kiện có thể được xem là lý do chính đáng nếu sau đó có kết luận về việc này.

Nhà Trắng chưa công khai đề cập vấn đề này kể từ khi bà Lisa Cook đưa ra phản hồi, dù trong một cuộc phỏng vấn được tạp chí Time đăng mới đây, ông Trump đã phàn nàn về bà Cook.

Trong khi đó, một cuộc điều tra độc lập bên ngoài về cách Fed xử lý vụ sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley Bank vào năm 2023 vẫn đang được tiến hành. Báo cáo sơ bộ của công ty điều tra Starling Advisory Group chỉ trích các nhân viên giám sát ngân hàng của Fed, cho rằng họ lẽ ra phải nhận biết được những rủi ro đối với ngân hàng này từ khoảng một năm trước khi ngân hàng sụp đổ.

Báo cáo sơ bộ không quy trách nhiệm cá nhân cho Thống đốc Michael Barr. Tuy nhiên, Nhà Trắng lại dồn trách nhiệm vụ việc cho ông Barr, dù chưa yêu cầu sa thải ông.

Các động thái pháp lý từ Tổng thống Mỹ đối với 3 Thống đốc Fed có thể kéo dài nhiều tháng và thậm chí có thể khiến những người ông đang nhắm đến trì hoãn kế hoạch rời Fed, như cách mà ông Powell đã làm.

Khả năng ông Trump buộc Fed đảo ngược quyết định gần đây về việc tăng lãi suất dường như bị hạn chế, dù nếu tiếp tục có các hành động pháp lý, Tổng thống Mỹ vẫn có thể gây tổn hại đáng kể đến thể chế này.

Fed dự kiến công bố quyết định lãi suất mới nhất vào ngày 28/10, chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Ông Trump từng nói Chủ tịch Fed mới được phê chuẩn Kevin Warsh đang bị Hội đồng Thống đốc kiểm soát ở một mức độ nhất định.

Chính quyền cũng sẽ phải đối mặt với một thời hạn liên quan đến vụ việc của Thống đốc Lisa Cook ngay sau cuộc bầu cử.

Ông Scott Alvarez, cựu Tổng cố vấn pháp lý của Fed, cho rằng nếu chính quyền thực sự có động thái nhằm vào bất kỳ ai trong số 3 thống đốc nói trên, điều đó có thể phản tác dụng đối với ông Trump. “Cả ba người đều có động lực để khởi kiện và ở lại Fed. Tòa án Tối cao đã ra phán quyết rằng bà Lisa Cook có thể tiếp tục tại vị trong khi vụ kiện diễn ra. Nếu tất cả họ đều ở lại trong khi ông Trump tiếp tục theo đuổi vụ việc, thì tất cả những gì ông ấy làm được chỉ là cản trở chính chương trình nghị sự của chính mình”, ông Alvarez nhận xét.