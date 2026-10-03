Kelly Clarkson: 'Không nên để AI cạnh tranh với con người'

Kelly Clarkson thừa nhận cô yêu thích trí tuệ nhân tạo (AI) và hào hứng trước những khả năng mà công nghệ này có thể mang lại cho âm nhạc. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho rằng AI không nên được đặt vào vị trí cạnh tranh trực tiếp với các nghệ sĩ con người, đặc biệt là trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Xuất hiện trên podcast Las Culturistas, Kelly Clarkson thẳng thắn chia sẻ quan điểm được chính cô thừa nhận là có thể gây tranh cãi. Nữ ca sĩ cho biết cô thực sự yêu thích AI và bị cuốn hút bởi những điều công nghệ này có thể tạo ra, nhưng cách AI đang được đưa vào thị trường âm nhạc khiến cô có một số băn khoăn.

"Tôi yêu AI. Có rất nhiều điều tuyệt vời về AI mà tôi bị cuốn hút", Kelly Clarkson nói. Nữ ca sĩ cũng thừa nhận bản thân không đứng ngoài những trải nghiệm liên quan đến công nghệ mới và cho rằng AI có thể mở ra nhiều khả năng thú vị trong nghệ thuật.

Tuy nhiên, vấn đề khiến Kelly Clarkson đặc biệt quan tâm là việc các sản phẩm được tạo ra bởi AI có thể xuất hiện trên cùng bảng xếp hạng với những sản phẩm do nghệ sĩ con người thực hiện. "Khi bạn thấy các nghệ sĩ AI cạnh tranh trên bảng xếp hạng với con người, tôi thấy có vấn đề. Tôi nghĩ nên có một bảng xếp hạng riêng", cô chia sẻ.

Theo Kelly Clarkson, điều cô phản đối không phải là sự tồn tại hay phát triển của AI trong âm nhạc. Ngược lại, nữ ca sĩ nhìn nhận đây là một công cụ có khả năng tạo ra những thay đổi đáng kể trong cách con người sáng tạo.

Cô cho rằng AI có thể giúp những người trước đây không có khả năng thực hiện một số công việc nghệ thuật tiếp cận với những phương thức sáng tạo mới. Chính điều đó khiến cô cảm thấy đây là một lĩnh vực đáng để khám phá.

"Những gì chúng ta sẽ tạo ra với AI trong lĩnh vực âm nhạc thực sự rất tuyệt vời và sáng tạo. Những người có thể không làm được một số việc nhất định giờ đây sẽ có thể làm được và tôi nghĩ đây là một lĩnh vực thú vị để tham gia", Kelly Clarkson nói.

Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn giữ quan điểm rằng AI và nghệ sĩ con người không nên được đặt lên cùng một đường đua để cạnh tranh trực tiếp.

Để minh họa cho quan điểm của mình, Kelly Clarkson đưa ra một phép so sánh với thể thao. Cô cho rằng việc để AI cạnh tranh với con người trên bảng xếp hạng cũng giống như tổ chức Thế vận hội nhưng lại đưa robot vào thi đấu cùng vận động viên. "Về cơ bản, nó giống như việc tổ chức Thế vận hội và sau đó bạn cho robot thi đấu với con người, vậy ai sẽ ném xa hơn? Ồ, tôi tự hỏi", nữ ca sĩ nói.

Với Kelly Clarkson, AI hoàn toàn có thể tồn tại song song với âm nhạc do con người sáng tạo. Điều quan trọng là cần phân biệt rõ sản phẩm được tạo ra bởi con người và sản phẩm có sự tham gia của AI, thay vì để chúng cạnh tranh trực tiếp mà không có sự phân định. Nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh rằng AI không phải một xu hướng nhất thời có thể biến mất trong tương lai gần. Công nghệ này đang phát triển nhanh chóng và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, từ khoa học đến nghệ thuật. "Vấn đề là ở chỗ này. Nó sẽ không biến mất đâu", Kelly Clarkson nhận định.

Theo cô, thay vì cố gắng phủ nhận hoặc ngăn chặn AI, ngành công nghiệp âm nhạc cần tìm cách thích nghi với sự xuất hiện của công nghệ này. AI có thể mang đến những phương thức sáng tạo mới, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc yếu tố con người nên bị thay thế. "Chúng ta không thể đánh mất yếu tố con người. Chúng ta không thể đánh mất bản chất đó", cô nói.

Quan điểm của Kelly Clarkson cũng đặt ra một câu hỏi lớn đối với ngành công nghiệp âm nhạc trong thời đại AI: Nếu một ca khúc được tạo ra phần lớn hoặc hoàn toàn bởi máy móc có thể đạt được thành công tương đương sản phẩm của một nghệ sĩ, liệu chúng có nên được đánh giá trên cùng một bảng xếp hạng?

Nữ ca sĩ không phủ nhận khả năng AI sẽ trở thành một phần quan trọng của âm nhạc tương lai. Trái lại, cô tin rằng nhu cầu dành cho cả âm nhạc do con người tạo ra và những sản phẩm có sự hỗ trợ của AI đều có thể tồn tại. "Có thể sẽ có nhu cầu cho cả hai", Kelly Clarkson nói.

Đối với nữ ca sĩ, bài toán trong tương lai có lẽ không nằm ở việc lựa chọn giữa con người và AI, mà là tìm ra ranh giới phù hợp để công nghệ có thể phát triển mà vẫn giữ được giá trị cốt lõi của nghệ thuật: dấu ấn và cảm xúc của con người.

Trong bối cảnh AI ngày càng hiện diện rõ rệt trong quá trình sáng tác, sản xuất và quảng bá âm nhạc, những chia sẻ của Kelly Clarkson cho thấy cuộc tranh luận về vị trí của công nghệ trong ngành công nghiệp này sẽ còn tiếp diễn. AI có thể mở ra những cánh cửa sáng tạo chưa từng có, nhưng câu hỏi về việc ai đang thực sự đứng sau một tác phẩm và tác phẩm ấy nên được đánh giá như thế nào vẫn là vấn đề khó có câu trả lời thống nhất.