Saudi Arabia chuẩn bị các phương án quân sự giành lại eo biển Bab el-Mandeb

Sơ đồ khu vực tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Ảnh: solplaza.com

Theo Reuters ngày 2-10, Riyadh đang cân nhắc mở chiến dịch tiến công dọc bờ biển để giành lại khu vực Bab el-Mandeb hoặc triển khai chiến dịch trên nhiều mặt trận. Hoạt động này có thể diễn ra trong vài tuần tới. Tùy quy mô, hơn 100.000 binh sĩ Yemen có thể tham gia. Theo đó, binh sĩ Yemen sẽ tác chiến trên bộ, phối hợp với không quân Saudi Arabia trên không.

Thông tin xuất hiện khi Houthi liên tục gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Saudi Arabia, đồng thời mở rộng kiểm soát dọc bờ biển phía Tây Yemen, tiến gần khu vực Bab el-Mandeb.

Trang Arab News dẫn nguồn từ Houthi ngày 2-10 cho biết Saudi Arabia đã tiến hành 94 đợt không kích trong vòng 24 giờ qua. Theo Houthi, kể từ thời điểm giao tranh tái diễn đến nay, quân đội Saudi Arabia đã tiến hành tổng cộng 1.350 cuộc tấn công khắp các vùng lãnh thổ nằm dưới quyền kiểm soát của nhóm này tại Yemen.

Lực lượng Yemen cũng thông báo đã thực hiện 20 cuộc không kích nhằm vào các vị trí của Houthi tại tỉnh Taiz trong vòng 3 giờ.

Trong diễn biến liên quan, Pakistan cho biết Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan sẽ họp tại Riyadh vào tuần tới để thảo luận đề xuất tiếp xúc chính trị với Houthi do Iran đưa ra.