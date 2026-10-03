Xung đột Trung Đông: Giao tranh tiếp diễn, hàng chục người thiệt mạng tại Taiz

Ngày 27/9/2026, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 40 người khác bị thương trong các cuộc không kích tại tỉnh Taiz, Tây Nam Yemen, trong bối cảnh xung đột giữa lực lượng Houthi và lực lượng Chính phủ Yemen được Saudi Arabia ủng hộ tiếp tục leo thang. Ảnh: THX/TTXVN phát

Nguồn tin chính phủ cho biết giao tranh với lực lượng Houthi tại thành phố Taiz, Tây Nam Yemen, cướp đi sinh mạng của 26 binh sĩ trong 24 giờ qua. Trong khi đó, các nguồn tin quân sự của Houthi nói rằng ít nhất 55 thành viên đã thiệt mạng.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, người phát ngôn Tổng cục Phòng vệ Dân sự Saudi Arabia cho biết ít nhất 1 người bị thương sau khi mảnh vỡ của tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi ở Yemen phóng sang Saudi Arabia bị đánh chặn rồi rơi xuống khu vực Ahad Rafidah, tỉnh Asir, Tây Nam Saudi Arabia. Vụ việc xảy ra trong đêm 2/10. Một cư dân châu Á bị thương, trong khi 1 phòng cầu nguyện trong tòa nhà và một số phương tiện bị hư hại do mảnh vỡ tên lửa rơi xuống. Lực lượng Houthi thường tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) vào Ahad Rafidah.

Trước đó cũng trong ngày 2/10, hệ thống phòng không Saudi Arabia đã đánh chặn và phá hủy 3 tên lửa đạn đạo được phóng về phía thành phố Khamis Mushayt, cũng thuộc tỉnh Asir. Người phát ngôn Liên minh Hỗ trợ Chính phủ Hợp pháp tại Yemen, Thiếu tướng Turki Al-Maliki, cho biết một tên lửa bị đánh chặn vào khoảng 3h, sau khi 2 tên lửa khác cùng nhắm vào khu vực này bị vô hiệu hóa. 4 UAV của Houthi cũng bị đánh chặn.

Cùng ngày, Cơ quan Phòng vệ Dân sự Saudi Arabia thông báo một vật thể tấn công do Houthi phóng đã rơi xuống một trường học tại Najran, gây thiệt hại về vật chất nhưng may mắn không gây thương vong.

Trong khi đó, các lực lượng vũ trang Yemen cho biết đã tiến hành 474 cuộc không kích và chiến dịch tấn công chính xác nhằm vào các vị trí, hoạt động di chuyển, lực lượng tăng viện và năng lực quân sự của Houthi trong 24 giờ qua. Các lực lượng Yemen tuyên bố chiến dịch tiêu diệt 1.540 thành viên Houthi, chủ yếu tại Taiz, đồng thời phá hủy hoặc vô hiệu hóa 216 phương tiện quân sự và khí tài.

Phong trào Houthi cùng ngày 2/10 cho biết các lực lượng Saudi Arabia đã thực hiện 94 đợt không kích nhằm vào những khu vực do nhóm này kiểm soát trong vòng 24 giờ qua. Theo Houthi, kể từ khi giao tranh tái diễn đến nay, quân đội Saudi Arabia đã tiến hành tổng cộng 1.350 cuộc tấn công nhằm vào những vị trí đóng quân cũng như các vùng lãnh thổ mà nhóm này kiểm soát tại Yemen.

Lực lượng Houthi hiện kiểm soát phần lớn khu vực miền Bắc Yemen, trong đó có nhiều địa bàn đông dân cư. Việc gia tăng tấn công nhằm vào Saudi Arabia và các tuyến hàng hải trên Biển Đỏ đang làm dấy lên lo ngại về an ninh khu vực, an toàn của cơ sở hạ tầng năng lượng và hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua các tuyến đường biển chiến lược.

Trong bối cảnh Chính phủ Yemen đang phải ứng phó với nhiều thách thức kinh tế và an ninh, Saudi Arabia mới đây đã giải ngân hơn 224 triệu riyal (tương đương gần 60 triệu USD) để hỗ trợ ngân sách của Chính phủ Yemen. Nguồn vốn nhằm củng cố dòng tài chính thường xuyên của Chính phủ Yemen, nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tài khóa, qua đó hỗ trợ sức mua của người dân và góp phần ổn định nền kinh tế.

Khoản hỗ trợ được thực hiện theo đề nghị của Chính phủ Yemen và chỉ đạo của giới lãnh đạo Saudi Arabia. Đợt giải ngân mới được triển khai thông qua Chương trình Phát triển và Tái thiết Yemen của Saudi Arabia.