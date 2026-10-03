Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin tuyên bố sẽ từ chức vào cuối năm 2026

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Những tin đồn về việc nhà lãnh đạo này từ chức đã lan truyền rộng rãi trong những tuần gần đây, với nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông. Tuy nhiên, Tổng thống Parmelin nhấn mạnh quyết định của ông không liên quan đến sức khỏe. Sau 11 năm công tác trong chính phủ, thành viên của đảng Nhân dân Thụy Sĩ cánh hữu muốn nhường chỗ cho “luồng gió mới trong thời điểm đầy bất ổn hiện nay”.

Tổng thống Parmelin khẳng định sẽ tiếp tục làm việc cho đến hết ngày 31/12. Nhà lãnh đạo Thụy Sĩ cũng lưu ý ông đã dành cả mùa Hè để suy nghĩ về quyết định từ chức.

Đảng Nhân dân Thụy Sĩ đã thông báo các ứng cử viên có thời hạn đến ngày 23/10 để đăng ký tranh cử. Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 9/12.

Ông Parmelin kế nhiệm bà Eveline Widmer-Schlumpf trong Chính phủ Thụy Sĩ từ tháng 12/2015. Ban đầu, ông nắm quyền điều hành Bộ Quốc phòng trước khi chuyển sang Bộ Kinh tế vào năm 2019. Ông đã 2 lần giữ chức Tổng thống luân phiên nhiệm kỳ 1 năm. Năm 2021, nhà lãnh đạo này đã dẫn dắt Thụy Sĩ vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19 và xử lý việc chấm dứt đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) về một thỏa thuận khung.

Ông Parmelin sẽ rời nhiệm sở sau khi đạt được một số thành công, đáng chú ý nhất là các hiệp định thương mại tự do với Ấn Độ và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur).