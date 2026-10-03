Mỹ chưa thể sửa xong tàu ngầm 8,5 tỷ USD bị nát mũi ở Biển Đông

Tàu ngầm tấn công hạt nhân USS Connecticut vẫn đang trải qua quá trình sửa chữa và đại tu kéo dài tại xưởng đóng tàu hải quân Puget Sound ở Bremerton, bang Washington.

Hải quân Mỹ đặt mục tiêu hoàn tất công việc vào mùa hè năm 2027, gần 6 năm sau vụ tai nạn nghiêm trọng ở Biển Đông.

Một quan chức Hải quân Mỹ ngày 28/9 cho biết USS Connecticut đang trải qua chương trình bảo trì phức tạp, bao gồm khôi phục kết cấu, sửa chữa các hệ thống bị ảnh hưởng và thực hiện những hạng mục bảo dưỡng trong vòng đời.

Hải quân Mỹ khẳng định công việc được tiến hành theo các tiêu chuẩn cao về an toàn và kỹ thuật để đảm bảo tàu ngầm có thể trở lại hoạt động sau khi hoàn tất.

USS Connecticut là một trong 3 tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Seawolf được Mỹ chế tạo.

Đây là lớp tàu được phát triển trong giai đoạn cuối Chiến tranh Lạnh, có chi phí rất cao và được thiết kế cho nhiệm vụ săn tìm, tiêu diệt tàu ngầm đối phương cũng như tiến hành các nhiệm vụ tác chiến dưới biển.

Tháng 10/2021, tàu ngầm USS Connecticut va vào một núi ngầm chưa được thể hiện đầy đủ trên hải đồ khi hoạt động tại Biển Đông.

Vụ việc khiến 11 thủy thủ bị thương, đồng thời gây hư hại nghiêm trọng phần mũi tàu. USS Connecticut sau đó phải di chuyển trong trạng thái nổi khoảng 1 tuần để trở về Guam trước khi tiếp tục hành trình tới San Diego và xưởng đóng tàu Puget Sound.

Hình ảnh được công bố sau tai nạn cho thấy phần chóp mũi của tàu ngầm bị tháo bỏ, để lộ khu vực chứa hệ thống định vị thủy âm và sonar phía trước.

Đây là một trong những bộ phận phức tạp nhất của tàu ngầm, bởi nó liên quan trực tiếp đến khả năng phát hiện và định vị mục tiêu dưới nước.

USS Connecticut bắt đầu chương trình sửa chữa và bảo dưỡng tại Puget Sound vào tháng 2/2023.

Hải quân Mỹ ban đầu đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 9/2025, nhưng thời hạn sau đó nhiều lần bị lùi. Mốc mới nhất được đặt ra là mùa hè năm 2027.

Việc sửa chữa trở nên đặc biệt phức tạp do lớp Seawolf chỉ có 3 chiếc được chế tạo. USS Seawolf vẫn hoạt động, trong khi USS Jimmy Carter đã được cải biến đáng kể cho các nhiệm vụ đặc biệt.

Vì vậy, Hải quân Mỹ gần như không có nguồn linh kiện hoặc kết cấu tương đồng từ những tàu cùng lớp đã loại biên để sử dụng trong quá trình sửa chữa USS Connecticut.

Joseph Trevithick, biên tập viên của The War Zone, nhận định đây là một trong những nguyên nhân khiến việc khắc phục hư hại trở nên khó khăn.

Với những lớp tàu được sản xuất số lượng lớn, nhà máy có thể tận dụng linh kiện dự phòng hoặc bộ phận từ các tàu cùng lớp. Nhưng phương án này gần như không khả thi với lớp Seawolf.

Ngoài khắc phục hậu quả vụ va chạm, USS Connecticut còn được đại tu và nâng cấp một số hệ thống chủ chốt.

Nhiều thiết bị trên lớp tàu này có nguồn gốc thiết kế từ nhiều thập niên trước, khiến chương trình sửa chữa đồng thời trở thành cơ hội để Mỹ hiện đại hóa năng lực tác chiến của một trong những tàu ngầm đắt giá và tinh vi nhất của mình.