Đáng nói, sự việc như trên không phải cá biệt. Trong khi xã hội nói chung, phương tiện và hạ tầng giao thông nói riêng ngày càng phát triển thì ý thức, văn hóa giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn chưa tương xứng. Thực tế cho thấy, hành vi ứng xử thiếu văn minh, không tuân thủ pháp luật khi điều khiển phương tiện đã và đang diễn ra khá phổ biến với những biểu hiện, như: Tạt đầu, lấn làn, cố tình vượt ẩu, sử dụng còi, đèn pha sai quy định, hành xử côn đồ khi va chạm... Những hành vi này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn mà còn khiến nhiều người mỗi khi tham gia giao thông luôn mang tâm lý bất an, nơm nớp lo sợ trở thành nạn nhân của những hành vi thiếu ý thức.

Ảnh minh họa. Nguồn: bvhttdl.gov.vn

Xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm nhằm tạo tính răn đe là rất cần thiết nhưng chưa đủ, vì xử phạt chỉ giải quyết phần ngọn. Cái gốc của vấn đề là nhận thức, ý thức, phông văn hóa của mỗi người. Xây dựng văn hóa giao thông vì thế là một hành trình dài, cần được thực hiện đồng bộ, kiên trì, bền bỉ từ tuyên truyền, giáo dục ở nhà trường, trong mỗi gia đình đến việc xây dựng môi trường xã hội đề cao sự chuẩn mực, trách nhiệm, nhân văn, thượng tôn pháp luật.