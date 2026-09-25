Công bố Quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cùng đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính) và đại diện các cấp ủy địa phương. Về phía Vinachem có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Phùng Quang Hiệp; Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Tú cùng tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Tập đoàn và đại diện Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính trao Quyết định cho ông Nguyễn Văn Đông.

Tại buổi lễ, ông Phạm Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) đã công bố Quyết định số 2368/QĐ-BTC ngày 22/8/2026. Theo đó, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với ông Nguyễn Văn Đông giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Đông sinh năm 1982, trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế, Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trước khi được bổ nhiệm vào Ban lãnh đạo Vinachem, ông Nguyễn Văn Đông là Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam. Ông đã có hơn 20 năm công tác trong ngành hóa chất, trải qua nhiều vị trí quản lý tại các đơn vị sản xuất trực tiếp và doanh nghiệp thành viên.

Ông Nguyễn Văn Đông, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Đông bày tỏ nhận thức sâu sắc về trách nhiệm trên cương vị mới. Ông cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, chủ động đổi mới tư duy và đóng góp ý kiến khách quan, chất lượng vì lợi ích chung.

Đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách, bao gồm công tác pháp chế, kế hoạch và phát triển sản phẩm mới, tân Thành viên Hội đồng thành viên khẳng định sẽ bám sát thực tiễn sản xuất và yêu cầu thị trường. Qua đó, phối hợp cùng Ban lãnh đạo nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm có giá trị gia tăng, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết nhằm xây dựng Vinachem phát triển bền vững.

Lãnh đạo Bộ Tài chính và Hội đồng thành viên Tập đoàn tặng hoa chúc mừng.

Việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao lần này là bước kiện toàn quan trọng đối với đội ngũ lãnh đạo của Vinachem, góp phần củng cố nguồn lực điều hành, tạo cơ sở vững chắc để Tập đoàn triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.