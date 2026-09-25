Ông Trump đãi quốc yến ông Tập giữa dàn lãnh đạo công nghệ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên đã trở lại Nhà Trắng tối 24/9 để dự quốc yến do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đón hai vị khách tại Cổng Bắc Nhà Trắng. Sau đó, đoàn di chuyển vào Phòng phía Đông, nơi diễn ra quốc yến.

Đây là lần thứ hai trong ngày Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân xuất hiện tại Nhà Trắng, sau lễ đón chính thức và các cuộc hội đàm kín vào sáng 24/9. Ông Trump trước đó mô tả cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc là “một cuộc gặp tuyệt vời”.

Trong bài phát biểu tại quốc yến tối 24/9, Tổng thống Trump nhắc tới mối liên hệ lịch sử giữa Mỹ và Trung Quốc, cho rằng chính hành trình tìm kiếm con đường mới tới Trung Quốc của các nhà thám hiểm châu Âu đã góp phần dẫn tới sự hình thành nước Mỹ hiện đại. “Từ rất lâu trước đây, các nhà thám hiểm châu Âu lần đầu phát hiện ra lục địa Mỹ khi họ tìm kiếm một con đường mới để tới Trung Quốc ở phương Đông. Hành trình đó đã tạo nên thế giới hiện đại, đất nước tươi đẹp này và cuối cùng là mối quan hệ lâu dài giữa người dân Trung Quốc và Mỹ mà chúng ta đang vui mừng kỷ niệm tối nay”, ông nói.

Tổng thống Mỹ cho rằng dù hai nhà lãnh đạo đại diện cho những hệ thống khác nhau, mối quan hệ giữa người dân hai nước vẫn được duy trì. “Chúng ta chưa bao giờ hòa hợp tốt hơn”, ông Trumpp nói, đồng thời cho rằng hai nước có thể tiếp tục xây dựng quan hệ nhằm thúc đẩy thịnh vượng và an ninh cho các thế hệ tương lai.

Giữa bài phát biểu và nghi thức nâng ly, Tổng thống Trump chuyển sự chú ý tới chính không gian nơi quốc yến đang diễn ra. Ông chúc mừng Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện. “Xin chúc mừng Chủ tịch Tập, phu nhân Bành và mối quan hệ lâu dài giữa Trung Quốc và Mỹ, mối quan hệ đã vượt qua hàng nghìn dặm và kéo dài hàng trăm năm. Mong tất cả người dân hai nước có một tương lai hòa hợp, hòa bình và thành công”, ông Trump nói.

Tổng thống Donald Trump tặng Chủ tịch Tập Cận Bình một tác phẩm điêu khắc hình đại bàng đầu trắng trong quốc yến tại Nhà Trắng. Ông Trump cho biết tác phẩm do một nghệ sĩ Mỹ thực hiện theo thiết kế của ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Đại bàng đầu trắng là biểu tượng quốc gia của Mỹ, đại diện cho “tinh thần tự do và vươn cao của nước Mỹ”. Tổng thống Mỹ bày tỏ hy vọng tác phẩm sẽ được đặt tại Bắc Kinh.

Phát biểu tại quốc yến tối 24/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảm ơn ông Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ vì sự sắp xếp đặc biệt dành cho chuyến thăm. Ông Tập sau đó gửi lời chúc tới ông Trump nhân dịp Tết Trung thu và cầu chúc hạnh phúc cho gia đình Tổng thống Mỹ. Tết Trung thu năm nay rơi vào ngày 25/9.

Chủ tịch Tập Cận BÌnh cho biết hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau 2 lần và thực hiện các chuyến thăm cấp nhà nước trong chưa đầy nửa năm, tạo dấu mốc mới trong quan hệ song phương. “Hôm nay, Tổng thống Trump và tôi đã có những cuộc trao đổi chân thành, sâu sắc và đạt được nhận thức chung về nhiều vấn đề”, ông Tập nói. Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, những kết quả này “bổ sung nội hàm mới cho quan hệ Trung - Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược, đồng thời đưa ra định hướng chiến lược mới cho quan hệ hai nước”.

“Chúng ta hãy nắm tay nhau tiến về phía trước, cùng nhau vun đắp những bông hoa tươi đẹp của tình hữu nghị Trung - Mỹ. Cùng nhau, hãy viết nên một chương mới trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước”, ông Tập nói. Ông kết thúc bài phát biểu bằng lời chúc cho sự thịnh vượng và tiến bộ của Trung Quốc và Mỹ, sau đó hô vang “ganbei”. Trong tiếng Trung, “ganbei” là lời chúc khi nâng ly, thường được hiểu là “cạn ly”.

Các tỷ phú công nghệ hàng đầu của Mỹ gồm CEO Nvidia Jensen Huang và vợ - Lori Huang,Tim Cook - Chủ tịch hội đồng quản trị của Apple, CEO Tesla Elon Musk, Nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos và vợ - Lauren Sanchez tại quốc yến tối 24/9.

Tại bàn tiệc của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump có CEO Nvidia Jensen Huang, CEO Advanced Micro Devices Lisa Su, Chủ tịch điều hành Apple Tim Cook và CEO Tesla Elon Musk, cùng hai phu nhân và các thành viên gia đình Tổng thống Trump.

Thực đơn tại quốc yến mang phong cách Mỹ, kết hợp một số điểm nhấn ẩm thực Trung Quốc. Rượu vang dùng để nâng ly là Schramsberg Blanc de Noir, loại vang sủi từng được sử dụng trong “Tiệc nâng ly vì hòa bình” giữa Tổng thống Richard Nixon và Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai tại Bắc Kinh năm 1972. Món khai vị là súp bí vàng xay nhuyễn dùng kèm nấm rừng, thịt ba chỉ chiên giòn và dầu hành. Món chính gồm cá vược phủ mè, cải thìa non hầm, cà tím nướng và sốt rau thơm. Tráng miệng là kem vanilla cùng kem mật ong Nhà Trắng, bánh hạnh nhân óc chó và sốt anh đào chua.

Trước khi Chủ tịch Tập Cận BÌnh và phu nhân tới Nhà Trắng, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ đã lần lượt xuất hiện tại quốc yến. Trong số đó có CEO Google và Alphabet - Sundar Pichai, CEO OpenAI Sam Altman, CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon, CEO Citigroup Jane Fraser, CEO Lockheed Martin James Taiclet, CEO Microsoft Satya Nadella, CEO Goldman Sachs David Solomon...

Phương Linh