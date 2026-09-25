Sau mưa lớn, QL 19 xuất hiện nhiều điểm mất an toàn

Tình trạng này ảnh hưởng việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến.

Tại phường An Nhơn Nam, sau những cơn mưa lớn, dòng nước từ các sườn núi, hẻm dốc tuôn xuống mặt đường QL 19, đoạn qua các tổ dân phố Huỳnh Kim, Phú Hòa, Thọ Lộc.

Nước chảy mạnh cuốn theo đất đá, tích tụ hai bên phần đường dành cho xe máy. Tại nhiều vị trí, đất đá phủ thành lớp dày, gây khó khăn, nguy hiểm cho người đi đường.

Đất cát tràn ra mặt đường QL 19, đoạn qua địa bàn phường An Nhơn Nam, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: N.C

Bà Trần Thị Vân (tổ dân phố Phú Hòa) cho biết, trên địa bàn tổ dân phố có nhiều trạm trộn bê tông, doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng hoạt động.

Thường ngày, xe ben làm rơi vãi vật liệu trên đường nhưng không được quét dọn, xử lý triệt để; nhiều chỗ đất đá dồn thành đống, cỏ mọc xanh tốt. Vào mùa mưa, lượng vật liệu, đất cát bị cuốn trôi về đoạn trũng kéo dài hơn 300 m khiến mặt đường nhếch nhác, trơn trượt.

“Từ đầu năm đến nay, đoạn đường trước nhà tôi đã xảy ra 3 vụ người đi xe máy té ngã do trượt bánh vì đất cát. Mùa mưa, tình trạng này càng nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Bà con đề nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục để xe cộ đi lại an toàn” - bà Vân chia sẻ.

Cũng tại khu vực tổ dân phố Phú Hòa, một số đoạn mương thoát nước dọc tuyến QL 19 bị bồi lấp, tắc nghẽn dòng chảy, khiến nước tràn trên mặt đường, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Mương thoát nước tắc nghẽn khiến nước tràn lên mặt đường Quốc lộ 19 (đoạn qua tổ dân phố Phú Hòa, phường An Nhơn Nam) mỗi khi mưa lớn. Ảnh: N.C

Sau đợt mưa lớn vừa qua, tại nhiều khu vực QL 19 tiếp giáp với đường giao thông, lối đi dân sinh trên địa bàn phường An Nhơn Nam cũng xuất hiện tình trạng đất đá tràn ra mặt đường, phủ lên phần đường dành cho xe máy, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Hiện tượng này cũng xảy ra rải rác tại nhiều đoạn QL 19 qua địa bàn xã An Nhơn Tây, Tây Sơn, gây lo ngại cho người dân địa phương và người tham gia giao thông trên tuyến.

Ông Đào Minh Thành (thôn Bình Nghi, xã Tây Sơn) bày tỏ: “Đường cho chạy với vận tốc cao nhưng cát đá nham nhở, người đi xe máy dễ mất lái, tai nạn. Nhiều trường hợp tránh né dễ va chạm giao thông. Các cháu học sinh đi học bằng xe đạp điện hằng ngày vừa lo bị văng bẩn, vừa sợ tai nạn”.

Liên quan đến tình trạng này, đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Nhơn Nam cho biết, đoạn QL 19 qua địa bàn có bề ngang hẹp, trong khi lưu lượng phương tiện ngày càng tăng.

Tình trạng vật liệu, đất cát vương vãi tại một số điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân, nhất là trong mùa mưa. Để khắc phục tình trạng này, phường sẽ đề nghị đơn vị quản lý là Công ty TNHH BOT 36.71 (Tổng Công ty 36, Bộ Quốc phòng) phối hợp với địa phương khẩn trương có biện pháp xử lý.

Bùn đất phủ trên mặt đường QL 19, đoạn qua thôn Bình Nghi, xã Tây Sơn. Ảnh: N.C

Ông Đặng Phong Trung - đại diện Công ty TNHH BOT 36.71, xác nhận, trên đoạn QL 19 nói trên xảy ra một số vấn đề bất cập ảnh hưởng đến tình hình an toàn giao thông.

Trong đó, nhiều đoạn nước mưa từ các dốc núi, đường giao thông nông thôn tuôn xuống QL 19, cuốn theo lượng đất cát.

Tình trạng nước chảy, ứ đọng thường xuyên cũng khiến đường nhanh xuống cấp, bong tróc bề mặt. Thực tế, sau những đợt mưa gần đây, trên tuyến xuất hiện nhiều điểm dộp nát, ổ gà gây mất an toàn.

Vừa qua, ngay sau khi có thông tin người dân phản ánh, Công ty TNHH BOT 36.71 đã tiến hành sửa chữa các ổ gà trên đoạn đường qua phường An Nhơn Nam và các xã An Nhơn Tây, Tây Sơn.

Đối với tình trạng đất đá vương vãi trên mặt đường dọc tuyến, đơn vị sẽ khẩn trương phối hợp với các địa phương khảo sát, có biện pháp vệ sinh, làm sạch mặt đường, khơi thông các mương, cống thoát nước hai bên để giảm thiểu tình trạng ứ đọng trong mùa mưa.