Chủ tịch Tập Cận Bình nói Mỹ - Trung cần tránh xung đột, cạnh tranh lành mạnh

Theo Guardian, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/9 đã tổ chức lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Đây là cuộc gặp thứ hai trong năm nay giữa lãnh đạo Mỹ - Trung và là chuyến thăm Washington đầu tiên của ông Tập trong hơn 10 năm qua.

Tại lễ đón, Tổng thống Trump tuyên bố ông đã xây dựng "một tình bạn thực sự tốt đẹp" với ông Tập kể từ nhiệm kỳ đầu tiên, khẳng định hai nước đang hướng tới "mối quan hệ thương mại cân bằng hơn".

"Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đến Mỹ vào một thời điểm quan trọng, khi chúng tôi kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Các nhóm của chúng tôi đang nỗ lực thúc đẩy một mối quan hệ thương mại cân bằng hơn, bao gồm việc mở cửa thị trường cho cho nông dân và chủ trang trại Mỹ", ông Trump cho biết.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tổng thống Trump tiết lộ rằng các cuộc họp tiếp theo giữa phái đoàn hai nước sẽ tập trung vào những vấn đề cấp bách liên quan đến an ninh, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI). Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng những quyết định mà hai bên đưa ra trong các lĩnh vực này ngày hôm nay sẽ "thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới".

Về phía Trung Quốc, ông Tập khẳng định chuyến đi tới Mỹ là để "tiếp nối tình hữu nghị, mở rộng hợp tác và thúc đẩy phúc lợi của nhân dân hai nước".

"Tổng thống Trump và tôi tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi đã xây dựng mối quan hệ cá nhân tốt đẹp và thường xuyên liên lạc. Trung Quốc và Mỹ có những điều kiện quốc gia khác nhau, nhưng thông qua đối thoại thẳng thắn, sâu sắc và liên tục, hai nước có thể hiểu nhau hơn, tìm kiếm điểm chung trong khi gác lại những khác biệt, đồng thời xây dựng lòng tin lẫn nhau. Tôi sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Trump để điều khiển con tàu khổng lồ mang tên quan hệ Mỹ - Trung đi đúng hướng, ổn định về phía tương lai", ông Tập nói.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng kêu gọi hai nước tránh xung đột và đối đầu, hướng tới mục tiêu chung sống hòa bình, duy trì cạnh tranh lành mạnh trong giới hạn. Bên cạnh đó, 2 con gấu trúc cũng sẽ được gửi tới vườn thú Atlanta trong vài ngày tới như một biểu tượng của "tình hữu nghị".

Sau lễ đón, Chủ tịch Tập Cận Bình có các cuộc họp cấp cao với Tổng thống Trump, đồng thời dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Nhà Trắng.