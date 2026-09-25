Tài xế xe khách Tiến Cảnh bị phạt 5 triệu đồng vì vượt phải, tạt đầu xe khác

Theo đó, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) đã nhận được video phản ánh của người dân về việc xe khách của nhà xe Tiến Cảnh có hành vi vượt ẩu trên đường Lê Duẩn vào sáng 11-9.

Xe khách Tiến Cảnh đã vượt phải xe khác trong trường hợp không được phép. Ảnh chụp màn hình

Trong video thể hiện tại giao lộ Lê Duẩn - Lý Nam Đế, xe khách BKS 81H-020.97 đã từ phía sau vượt lên rồi bất ngờ di chuyển làn qua làn của 1 xe ô tô khác mà không bật tín hiệu xin chuyển hướng.

Xác định đây là hành vi vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Đội CSGT đường bộ số 2 đã xác minh và mời tài xế xe khách Tiến Cảnh là anh N.T.T (SN 1974, trú tại xã Kbang) đến làm việc.

Lực lượng CSGT đã xử phạt tài xế T. số tiền 5 triệu đồng. Ảnh: Quang Hải

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế T. về hành vi vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép với mức phạt 5 triệu đồng.