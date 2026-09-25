Đồng Nai: Khẩn trương khắc phục hậu quả ngập lụt

Mưa lớn gây ngập đường ĐT 767 qua ấp Sông Mây, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai.

Mưa lớn gây thiệt hại nhiều nơi

Ấp Sông Mây, xã Bình Minh là một trong những địa bàn ngập sâu nhất của thành phố Đồng Nai. Bà Mai Thị Định, ngụ ấp Sông Mây chia sẻ: “Sau mưa lớn, nước dâng lên từ sáng sớm 23/9 và tràn vào nhà rất nhanh. Gia đình tôi chỉ kịp kê cao đồ đạc, di chuyển những vật dụng quan trọng lên nơi cao. Ngập lụt đã khiến cuộc sống của nhiều hộ dân ở đây bị đảo lộn”.

Theo ghi nhận, tại ấp Sông Mây gần đường ĐT 767, nhiều tuyến đường, nhà cửa ngập khoảng từ 0,5 mét đến hơn một mét. Nhiều đoạn đường bị chia cắt hoàn toàn, nước chảy xiết, không thể lưu thông. Nguyên nhân là do nước sông Thao dâng cao sau trận mưa lớn kéo dài liên tiếp trong hai ngày 22 và 23/9. Nước từ thượng nguồn đổ về khiến dòng chảy mạnh, tràn qua các tuyến đường, khu dân cư.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Minh Trần Đức Hòa cho biết: Địa phương đã huy động lực lượng quân sự, công an khẩn trương triển khai phương án ứng phó với tình trạng ngập lụt xảy ra trên địa bàn. Trong đó, ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, sẵn sàng di dời các hộ dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

Tại xã Phước Sơn, khu vực cống Bầu Mít-Láng Dầu thuộc thôn Phước Lộc đã xảy ra tình trạng sạt lở đất tại một số vị trí ven tuyến đường và khu vực tiếp giáp công trình thoát nước, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Sơn Trần Ngọc Công, mưa lớn đã gây sạt lở một số điểm trên địa bàn xã, nặng nhất là tuyến đường kết nối duy nhất xã Phước Sơn với tỉnh Lâm Đồng. Ban Chỉ huy quân sự xã đã nhanh chóng huy động lực lượng dân quân có mặt tại hiện trường để hỗ trợ xử lý ban đầu, căng dây cảnh báo, hướng dẫn người dân và phương tiện di chuyển an toàn, đồng thời phối hợp theo dõi diễn biến khu vực sạt lở nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn.

Tại phường Bình Phước, mặc dù đã triển khai nhiều dự án chống ngập nhưng tình trạng ngập cục bộ tại khu vực vòng xoay Hùng Vương, đường Phú Riềng Đỏ và Tôn Đức Thắng vẫn diễn ra khi mưa lớn kéo dài. Ông Nguyễn Phúc Ánh, khu phố Tân Bình 2, chia sẻ: “Nhiều năm nay, khu vực vòng xoay Hùng Vương mỗi lần mưa lớn kéo dài là ngập sâu khiến người dân đi lại khó khăn, nhiều khi xe lớn đi qua tạo thành sóng khiến nước tràn vào nhà dân. Một số ô-tô bị chết máy, phải gọi cứu hộ”.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Phước Ngô Hồng Khang: Khu vực vòng xoay Hùng Vương, đường Tôn Đức Thắng và đường Phú Riềng Đỏ đều là những trục giao thông huyết mạch với lưu lượng phương tiện di chuyển lớn. Vào mùa mưa, khả năng thu và tiêu, thoát nước ở một số vị trí còn hạn chế, dẫn tới tình trạng ngập cục bộ. Địa phương đang triển khai dự án cải tạo, nâng cấp, đầu tư mới hệ thống tiêu thoát nước chống ngập để khắc phục tình trạng nêu trên.

Nỗ lực hỗ trợ người dân

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai, trong những ngày vừa qua trên địa bàn xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây ra tình trạng ngập úng cục bộ diện rộng. Lượng mưa ghi nhận tại Minh Lập 131mm, Bình Long 125mm, Biên Hòa 127mm... Bước đầu xác định có một người mất tích tại phường Bình Long; nhiều nhà cửa bị thiệt hại do nước cuốn trôi, hàng nghìn héc- ta diện tích hoa màu, hồ nuôi cá ven sông ngập sâu.

Cùng với lực lượng địa phương, trong ngày 23/9, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đồng Nai đã hỗ trợ người dân bị ngập sâu ở ấp Sông Mây, xã Bình Minh di dời tài sản đến nơi khô ráo. Thiếu tá Công Tiến Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5, Công an thành phố Đồng Nai chia sẻ: “Ngay sau khi tiếp nhận thông tin ngập lụt tại xã Bình Minh, cán bộ, chiến sĩ hành quân đến khu vực ngập sâu hỗ trợ người dân di dời tài sản, hạn chế thiệt hại do nước lũ gây ra. Cùng với đó, tại các tuyến đường ngập sâu, chúng tôi phân luồng giao thông, không để người và phương tiện đi qua dòng nước lũ sâu, chảy xiết”.

Trước đó, chiều tối 22/9, trên tuyến đường Sư Vạn Hạnh, khu phố Xa Cam, phường Bình Long, người dân phát hiện chiếc xe ô-tô màu trắng bị nước cuốn trôi. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tổ chức tìm kiếm tại khu vực được xác định là nơi nạn nhân mất tích. Sau hơn 40 giờ tìm kiếm, sáng 24/9 lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân đưa vào bờ.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương, khẩn trương triển khai lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, huy động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ tại các địa bàn ngập sâu. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, địa phương sẵn sàng mọi mặt, cơ động thực hiện nhiệm vụ khi dự báo những ngày tới tiếp tục có mưa lớn xảy ra trên địa bàn, gây nguy cơ ngập lụt cao.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Dinh, trước diễn biến mưa lớn, các xã, phường đã chủ động huy động lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư để hỗ trợ người dân di chuyển người, tài sản, nhất là tại các khu vực nước dâng nhanh, ngập sâu hoặc có nguy cơ mất an toàn. Tổ chức khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước, xử lý các điểm ách tắc cục bộ; kiểm tra các công trình, tuyến đường, cầu, cống, bờ kè và khu vực có nguy cơ sạt lở, hư hỏng để kịp thời có biện pháp xử lý. Đối với các khu vực ngập úng đô thị, ngành chức năng tiếp tục theo dõi mực nước, phối hợp điều tiết, tiêu thoát nước và tổ chức phân luồng, cảnh báo giao thông khi cần thiết. Sau khi nước rút, tổ chức vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xử lý nguồn nước sinh hoạt, khử khuẩn và phòng, chống dịch bệnh.

Trong ngày 24/9, các ngành liên quan tiếp tục kiểm tra, thống kê đầy đủ thiệt hại về người, nhà ở, công trình, sản xuất và tài sản, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và phục hồi sản xuất.