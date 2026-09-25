Các nghị sĩ Canada bày tỏ sự yêu mến Việt Nam, dành tình cảm đặc biệt cho quan hệ hai nước

Ngày 24/9 (giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi ăn trưa làm việc với Chủ tịch Thượng viện Raymonde Gagné và Chủ tịch Hạ viện Francis Scarpaleggia.

Lãnh đạo Quốc hội Canada bày tỏ vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Nhà Quốc hội, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược.

Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện khẳng định quan hệ hai nước được xây dựng trên nền tảng nhiều thập kỷ chia sẻ những mục tiêu, lợi ích chung và tình hữu nghị bền chặt; tin tưởng những năm tới sẽ mở ra nhiều cơ hội mới để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Chủ tịch Thượng viện Raymonde Gagne và Chủ tịch Hạ viện Francis Scarpaleggia. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo Quốc hội Canada cho rằng quan hệ hai nước đã có nền tảng sâu rộng, song những thành tựu lớn hơn vẫn còn ở phía trước và hai bên còn nhiều việc có thể cùng nhau thực hiện.

Chủ tịch Hạ viện Francis Scarpaleggia nhấn mạnh ngay tại Quốc hội Canada có thể thấy rõ những minh chứng sinh động cho quan hệ gắn bó giữa hai nước. Nhiều nghị sĩ tích cực vun đắp tình hữu nghị Canada - Việt Nam, trong đó Nhóm nghị sĩ hữu nghị Canada - Việt Nam với 25 nghị sĩ của cả Thượng viện và Hạ viện là cầu nối quan trọng.

Lãnh đạo Quốc hội Canada cũng đánh giá cao đóng góp của cộng đồng hơn 275.000 người Canada gốc Việt trên các lĩnh vực khoa học - công nghệ, kinh doanh, nghệ thuật, thể thao và hoạt động cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ thiết thực của Quốc hội Canada đối với Việt Nam và quan hệ hai nước trong hơn 50 năm qua.

Trong khuôn khổ quan hệ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đưa hợp tác nghị viện trở thành một trụ cột quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo nền tảng pháp lý và thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao. Hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn, nhất là giữa lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ; đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và phối hợp tại IPU, APF, AIPA và các diễn đàn nghị viện đa phương.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục duy trì hợp tác kinh tế là trọng tâm, động lực của quan hệ song phương; khai thác hiệu quả hơn CPTPP, tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam, nhất là nông, lâm, thủy sản, tiếp cận thị trường Canada. Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện để doanh nghiệp Canada tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng như năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hydrogen xanh và thương mại điện tử.

Hai nước cần tạo những bước phát triển mới trong các lĩnh vực Canada có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, kinh tế xanh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghiệp quốc phòng và hàng không...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt đề nghị mở rộng hợp tác giáo dục - đào tạo, đa dạng hóa các chương trình trao đổi và học bổng dành cho sinh viên Việt Nam, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong những lĩnh vực Canada có thế mạnh. Ông cũng đề nghị Quốc hội và Chính phủ Canada tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, hội nhập và đóng góp tích cực cho xã hội sở tại, phát huy vai trò cầu nối quan trọng giữa hai nước.

Hoan nghênh hai nước nâng cấp quan hệ

Tiếp Nhóm nghị sĩ hữu nghị Canada - Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Quốc hội Canada và nhóm đối với Việt Nam và sự phát triển của quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông báo Quốc hội Việt Nam khóa mới đã thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Canada vào tháng 6 năm nay, tạo thêm cơ sở để tăng cường kết nối và hợp tác thường xuyên giữa các nghị sĩ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Nhóm nghị sĩ hữu nghị Canada - Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada - Việt Nam khẳng định các thành viên của nhóm đều là những người bạn yêu mến Việt Nam, có tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đối với quan hệ Canada - Việt Nam.

Nhóm hiện có 25 thành viên là nghị sĩ của Thượng viện và Hạ viện, đến từ nhiều tỉnh bang của Canada, trong đó có nghị sĩ Chi Nguyen - người Canada gốc Việt. Sự tham gia đa dạng của các nghị sĩ thể hiện sự quan tâm ngày càng rộng rãi tại Quốc hội Canada đối với việc tăng cường quan hệ với Việt Nam.

Các nghị sĩ đánh giá cao những bước phát triển tích cực, thực chất của quan hệ hai nước; nhiệt liệt hoan nghênh việc Việt Nam và Canada vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược. Nhóm khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và ủng hộ đối với quan hệ Việt Nam - Canada trong Quốc hội, xã hội Canada.

Các nghị sĩ cũng cho rằng Việt Nam và Canada đều đang đứng trước yêu cầu đa dạng hóa thị trường và đối tác, bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình đa dạng hóa quan hệ kinh tế, mở rộng các đối tác và cơ hội hợp tác mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc giữa các nghị sĩ, ủy ban chuyên môn, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ; thúc đẩy các hoạt động chung, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát; đồng thời phát huy vai trò tạo đồng thuận rộng rãi trong Quốc hội và xã hội Canada đối với việc tăng cường quan hệ với Việt Nam...