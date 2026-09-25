[Video] Gần 600 nghìn tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 9 tháng
Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra 11.564 vụ tai nạn giao thông, làm 7.198 người tử vong và 6.704 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, tình hình trật tự, an toàn giao thông chuyển biến tích cực khi giảm sâu ở cả 3 tiêu chí.
Để đạt được kết quả này, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã duy trì nỗ lực bám tuyến, bám địa bàn, tổ chức 678.358 ca tuần tra kiểm soát với gần 2,5 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, kiểm soát hơn 20,3 triệu lượt phương tiện. Qua đó, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 3,6 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (tăng 46,8% so với cùng kỳ năm trước); tạm giữ 770.484 phương tiện; tước 89.161 bằng lái, chứng chỉ chuyên môn và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 508.518 trường
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-gan-600-nghin-tai-xe-vi-pham-nong-do-con-bi-xu-ly-trong-9-thang-post990903.html