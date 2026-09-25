Xã Hạnh Phúc diễn tập phòng thủ dân sự năm 2026 đạt loại xuất sắc

Dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Đại tá Nguyễn Quốc Triệu - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh...

Quang cảnh buổi diễn tập.

Cuộc diễn tập được tổ chức qua 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Tổ chức chuẩn bị ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Theo tình huống giả định, trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh có nhiều khu vực rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao, trong đó có một số khu rừng thuộc xã Hạnh Phúc.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị mở rộng, chỉ đạo xử lý tình huống khẩn cấp, ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Ngay sau đó, UBND xã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tiếp tục tổ chức hội nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó; triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị và hiệp đồng giữa các lực lượng tham gia.

Giai đoạn 2: Thực hành ứng phó cháy rừng và sơ tán Nhân dân, xử trí tình huống trên bản đồ.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ dân sự, phòng, chống thảm họa tỉnh Lào Cai, Đảng ủy, UBND xã Hạnh Phúc đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch của tỉnh về nhiệm vụ diễn tập; chủ động xây dựng đầy đủ, có chất lượng hệ thống văn kiện và tổ chức diễn tập nghiêm túc, đúng nguyên tắc, sát thực tế. Phương pháp điều hành, nội dung diễn tập có nhiều đổi mới, khoa học. Đặc biệt, hệ thống văn kiện, kế hoạch, bản đồ số được chuẩn bị chu đáo, công phu; ứng dụng hiệu quả công nghệ bản đồ số, bản đồ 3D trong quá trình thực hành. Nội dung xử trí tình huống trên bản đồ được tổ chức chặt chẽ, khoa học, bám sát tình huống giả định và đặc điểm địa bàn. Cuộc diễn tập phòng thủ dân sự xã Hạnh Phúc năm 2026 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức diễn tập.

Kết quả diễn tập là cơ sở quan trọng để xã Hạnh Phúc tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch phòng thủ dân sự; nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai, thảm họa trong thời gian tới.

Nhân dịp này, xã Hạnh Phúc đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức diễn tập.