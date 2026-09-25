Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua 3 án lệ

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Hải Trâm; các Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến, Lê Tiến, Nguyễn Biên Thùy; các thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC; đại diện Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Vụ Giám đốc kiểm tra I, II, III, IV TANDTC.

Toàn cảnh phiên họp.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển án lệ, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học đã tổ chức nghiên cứu, rà soát, lựa chọn được một số bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của các Tòa án để đề xuất phát triển thành án lệ, xây dựng các dự thảo án lệ và đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với các dự thảo án lệ vào ngày 11-12/6/2026, tổ chức phiên họp Hội đồng tư vấn án lệ ngày 04/9/2026.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và Hội đồng tư vấn án lệ, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học đã lấy ý kiến các đơn vị liên quan và các thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC trước khi trình xem xét, thông qua các dự thảo án lệ.

Hội đồng Thẩm phán TANDTC biểu quyết thông qua án lệ

Tiếp đó, căn cứ ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng Thẩm phán và các Vụ Giám đốc, kiểm tra, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học đã chỉnh lý 6 dự thảo án lệ để trình Hội đồng Thẩm phán xem xét, quyết định.

Tại phiên họp, đại diện Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học trình bày Tờ trình tóm tắt về việc xem xét, thông qua án lệ. Sau đó, các thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC thảo luận, cho ý kiến đối với từng dự thảo án lệ. Kết quả, sau khi thảo luận và biểu quyết, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã thông qua 3 án lệ.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng biểu quyết thông qua các án lệ.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thẩm phán trong quá trình nghiên cứu, góp ý, biểu quyết thông qua án lệ; đồng thời biểu dương nỗ lực của các đơn vị tham mưu trong công tác nghiên cứu, đề xuất phát triển án lệ.

Chánh án đề nghị, trên cơ sở ý kiến của Hội đồng Thẩm phán, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện kỹ thuật đối với các án lệ đã được thông qua, trình Chánh án TANDTC ban hành quyết định công bố án lệ để các Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử.

Các Dự thảo án lệ được thông qua, gồm:

(1) Về căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính;

(2) Về nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả trong trường hợp có chứng cứ ngược lại trong vụ án tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ;

(3) Về việc định tội danh xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.