Xây dựng văn hóa công sở vì Nhân dân phục vụ

Từ đầu giờ làm việc, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) xã Vĩnh An, cán bộ, công chức đã có mặt đầy đủ, sẵn sàng tiếp nhận và hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Không khí làm việc nghiêm túc nhưng gần gũi, các bộ phận chuyên môn chủ động hướng dẫn, giải thích những nội dung người dân còn chưa rõ, giảm thiểu tình trạng phải đi lại nhiều lần.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh An hướng dẫn người dân lấy số thứ tự điện tử.

Theo số liệu của TTPVHCC xã, trong 8 tháng qua, trung tâm tiếp nhận 5.139 hồ sơ, trong đó 5.012 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và 127 hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua. Đến nay, trung tâm đã giải quyết 4.997 hồ sơ, trong đó, 4.754 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, chiếm 95,14%. Những con số cho thấy việc tổ chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử được địa phương chú trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu đội ngũ cán bộ phải chủ động, trách nhiệm hơn trong từng khâu xử lý công việc. Cùng với việc bố trí cán bộ phù hợp tại các vị trí tiếp dân, Vĩnh An quan tâm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. TTPVHCC xã hiện có 32 cán bộ, công chức. Việc chấp hành thời gian làm việc, trang phục, tác phong, thái độ giao tiếp và trách nhiệm trong giải quyết công việc luôn được trung tâm chú trọng. Những yêu cầu tưởng như đơn giản đã góp phần tạo dựng hình ảnh người cán bộ cơ sở gần dân, trọng dân và có trách nhiệm với công việc. Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, cán bộ được yêu cầu hướng dẫn đầy đủ, chính xác, hạn chế việc người dân phải đi lại bổ sung hồ sơ nhiều lần. Anh Trần Quang Hưng ở thôn Nội cho biết: Khi đến làm thủ tục hành chính, tôi được cán bộ nhiệt tình hướng dẫn. Từ lấy số thứ tự đến quét mã QR, các thao tác đều được hướng dẫn cụ thể.

Không chỉ thể hiện ở nơi tiếp nhận hồ sơ, văn hóa công sở còn được xã cụ thể hóa trong cách cán bộ, công chức phối hợp giải quyết công việc. Các bộ phận chuyên môn tăng cường trao đổi, chủ động xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền, không đùn đẩy trách nhiệm. Những hồ sơ cần bổ sung được thông tin rõ ràng để người dân dễ thực hiện; những trường hợp gặp khó khăn được hướng dẫn cụ thể, phù hợp với từng đối tượng. Một trong những yêu cầu được xã đặt ra là chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, lấy người dân làm trung tâm và sự hài lòng làm thước đo chất lượng. Địa phương rà soát, tối ưu quy trình, cắt giảm khâu trung gian; thời gian chờ tại Bộ phận một cửa không quá 10-15 phút/giao dịch. Cùng với đó, xã tăng cường dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ và thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt. Các thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục được niêm yết công khai bằng mã QR. Đáng chú ý, địa phương xác định việc triển khai dịch vụ công trực tuyến phải đi vào thực chất, tránh tình trạng cán bộ “làm hộ”, “nộp thay”, tập trung hướng dẫn để người dân thực sự biết cách tự thao tác. Đây cũng là một nội dung gắn cải cách hành chính với nâng cao kỹ năng số cho người dân.

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, người trực tiếp tham gia quá trình tiếp nhận, hướng dẫn và kiểm soát thủ tục hành chính tại TTPVHCC xã chia sẻ: Qua công việc hằng ngày, đội ngũ cán bộ có điều kiện tiếp xúc, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của người dân để kịp thời hướng dẫn và phối hợp xử lý. Bên cạnh đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, mỗi cán bộ, công chức luôn ý thức việc chấp hành nghiêm văn hoá công sở: đi làm đúng giờ, trang phục gọn gàng, xây dựng thái độ, tác phong đón tiếp công dân chuyên nghiệp, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử. Trao đổi về xây dựng văn hóa công sở, đồng chí Lê Thị Hương - Giám đốc TTPVHCC xã cho biết: Xây dựng văn hóa công sở trước hết phải bắt đầu từ ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức. Khi cán bộ có thái độ đúng mực, hướng dẫn tận tình, giải quyết công việc đúng quy định và đúng thời gian thì người dân sẽ cảm nhận được sự thay đổi của nền hành chính ngay từ những việc cụ thể.

Xây dựng văn hóa công sở đòi hỏi sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, công chức. Tại Vĩnh An, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đang góp phần đổi mới tác phong, lề lối làm việc, xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, trách nhiệm, chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính từ cơ sở.