Xây dựng không gian văn hóa học Bác

Sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR trên “Con đường học tập số” tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và truyền thống Quân đội. Ảnh: Nhật Quang

Học Báctừ những việc làm thiết thực

Xác định xây dựng môi trường văn hóa là nội dung quan trọng trong xây dựng con người quân nhân cách mạng, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 176 thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc chỉnh trang cảnh quan doanh trại với giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật.

Những năm qua, đơn vị huy động nguồn lực tại chỗ, phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ trong việc củng cố cảnh quan, môi trường. Hệ thống cây xanh, bồn hoa, khu vui chơi, luyện tập thể thao, bảng tin, pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền được duy trì, bổ sung, tạo không gian học tập, sinh hoạt, rèn luyện xanh, sạch, đẹp và nền nếp.

Cùng với nguồn lực tại chỗ, Trung đoàn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường Phú Bài và Chi nhánh Viettel thành phố Huế chỉnh trang cảnh quan, xây dựng các mô hình tuyên truyền trực quan, bổ sung pa-nô, khẩu hiệu, linh vật trang trí phù hợp với không gian doanh trại. Sự phối hợp này góp phần huy động thêm nguồn lực, tăng cường tình đoàn kết quân dân và xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, Trung đoàn xác định công tác tuyên truyền, giáo dục cần được đổi mới theo hướng thiết thực, sinh động, gắn với nhiệm vụ và đặc điểm của từng đối tượng. Nội dung tuyên truyền không chỉ dừng ở nghiên cứu, học tập mà hướng cán bộ, chiến sĩ vận dụng những điều đã học vào thực hiện nhiệm vụ hằng ngày.

Từ yêu cầu đó, Trung đoàn 176 triển khai mô hình “Con đường học tập số - Mỗi bước chân, một câu hỏi, một bài học lịch sử”.

Trên các tuyến đường trong doanh trại, hệ thống biển tên đường được tích hợp mã QR. Nội dung được số hóa, tập trung vào cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các tướng lĩnh tiêu biểu; truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 4, Sư đoàn 968 và Trung đoàn 176.

Thông qua điện thoại thông minh, cán bộ, chiến sĩ có thể quét mã QR để tìm hiểu nội dung trong giờ nghỉ hoặc khi di chuyển trên các tuyến đường trong doanh trại. Thông tin được trình bày ngắn gọn, trực quan, thuận tiện cho việc tự học, tự nghiên cứu.

Từ nhận thức đến hành động

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn chăm sóc, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Nhật Quang

Hoạt động giáo dục truyền thống không chỉ giới hạn trong những buổi học tập tập trung mà hiện diện ngay trong không gian sinh hoạt hằng ngày của bộ đội. Mô hình hướng đến tạo chuyển biến từ học tập theo yêu cầu sang tự giác học tập, từ nhận thức sang hành động; hình thành thói quen tự tìm hiểu, tự nghiên cứu, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nền nếp chính quy và giữ gìn cảnh quan doanh trại.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Lành, Phó chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Trung đoàn 176, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn biến mỗi tuyến đường trong doanh trại không chỉ là công trình cảnh quan mà còn trở thành một không gian học tập trực quan, giúp cán bộ, chiến sĩ tự học, tự rèn luyện, bồi dưỡng niềm tự hào và vận dụng những giá trị truyền thống vào thực hiện nhiệm vụ”.

Không dừng lại ở đổi mới hình thức tuyên truyền, Trung đoàn 176 còn chú trọng đưa nội dung học tập, thực hành theo Bác vào từng nhiệm vụ cụ thể. Việc thực hiện được gắn với nhiệm vụ chính trị trung tâm, phong trào thi đua Quyết thắng, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật.

Nội dung học tập được cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và chức trách của mỗi cán bộ, chiến sĩ; thể hiện trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cũng như việc thực hiện nhiệm vụ hằng ngày, hằng tuần.

Cán bộ, chiến sỹ hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Ảnh: Nhật Quang

Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì. Việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết được thực hiện định kỳ để kịp thời rút kinh nghiệm. Hiệu quả học tập, thực hành theo Bác được đánh giá thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tá Phạm Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 176, nhấn mạnh: “Việc triển khai Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về ‘Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới’ đặt ra yêu cầu cao hơn, đó là chuyển mạnh từ “học tập và làm theo” sang “học tập và thực hành”. Mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ nhận thức đúng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà phải biết vận dụng vào thực tiễn công tác, biến thành phương pháp làm việc, ý thức trách nhiệm và hành động hằng ngày.