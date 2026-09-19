Lâm Đồng: Sạt lở làm sập cầu dân sinh tại xã D'Ran

Lực lượng chức năng xã D'Ran triển khai các biện pháp bảo vệ, giăng dây cảnh báo, ngăn người dân qua lại khu vực cầu bị sập.

Cụ thể, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, tại xóm Ga, thôn Phú Thuận, xã D'Ran, nước từ khu vực cầu Suối Cát chảy về lớn khiến chân cầu bị sạt lở, dẫn đến cầu bê-tông bị sập. Sự cố khiến 8 hộ dân, với 35 nhân khẩu bị cô lập, không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ủy ban nhân dân xã D'Ran chỉ đạo lực lượng chức năng địa phương kịp thời có mặt tại hiện trường kiểm tra, nắm tình hình, triển khai các biện pháp bảo vệ, giăng dây cảnh báo, ngăn người dân qua lại khu vực cầu bị sập và tổ chức canh gác nhằm bảo đảm an toàn.

Đến tối cùng ngày, một tổ công tác gồm công an và dân quân thường trực tiếp tục được bố trí tại hiện trường để theo dõi diễn biến, cảnh báo người dân và ngăn việc tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Theo đánh giá, trong điều kiện mưa lớn, nước có thể tiếp tục dâng cao, làm gia tăng nguy cơ sạt lở nên khu vực cầu bị sập không bảo đảm an toàn để người dân qua lại. Chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra mức độ ảnh hưởng, xây dựng phương án xử lý, khắc phục sự cố; tổ chức kiểm tra, thống kê thiệt hại tài sản tổng hợp báo cáo. Đồng thời khuyến cáo người dân không tự ý tiếp cận hiện trường hoặc qua lại khu vực cầu bị sập, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.