Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri tỉnh Bắc Ninh

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiếp xúc cử tri tại xã Kép. (Ảnh: Đ.T)

Vui mừng, tin tưởng trước những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội của cả nước và Bắc Ninh thời gian qua, đặc biệt là sự kiện tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố, tại buổi tiếp xúc, cử tri Bắc Ninh gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan các vấn đề thiết thực trong đời sống và hoạt động quản lý ở cơ sở.

Liên quan tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, cử tri Bắc Ninh đề nghị Quốc hội quan tâm chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, bảo đảm mức lương tương xứng với vị trí việc làm và trình độ chuyên môn. Đồng thời hoàn thiện quy định về tổ chức các phòng chuyên môn cấp xã theo hướng phân nhóm các lĩnh vực tương đồng, tăng tính chuyên môn hóa, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao đổi, phát biểu tại buổi tiếp xúc. (Ảnh: Đ.T)

Cử tri đề nghị tăng cường các giải pháp bảo vệ, bảo mật thông tin cá nhân, ngăn chặn tội phạm trên không gian mạng; nghiên cứu xây dựng một bộ sách giáo khoa dùng chung trên toàn quốc; khắc phục tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Trao đổi, làm rõ hơn những vấn đề cử tri quan tâm, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết các cơ quan Trung ương đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương và phân công nhiệm vụ tại cấp xã.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và cử tri. (Ảnh: Đ.T)

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy phải bảo đảm tinh gọn nhưng hoạt động thực chất, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đồng thời quan tâm nâng cao thu nhập, điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Đánh giá Bắc Ninh đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, công nghiệp, xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư tiếp tục là những động lực quan trọng của nền kinh tế, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị Bắc Ninh tiếp tục phát huy lợi thế, tạo không gian phát triển mới, đồng thời các xã, phường chủ động khai thác tiềm năng, nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển kinh tế, góp phần cùng tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững.

Ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết Đoàn Đại biểu Quốc hội Bắc Ninh sẽ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và chuyển các kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương, Đoàn sẽ theo dõi, giám sát quá trình giải quyết và thông tin kết quả đến cử tri.