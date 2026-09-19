Thực phẩm ngập nước không được đưa vào cứu trợ sau bão số 4

Cục An toàn thực phẩm vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 4, yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, chủ động phòng ngừa ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm sau mưa lũ.

Theo Cục An toàn thực phẩm, sau bão lũ, nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và nguồn nước gia tăng, nhất là tại những khu vực bị ngập, mất điện, chia cắt hoặc điều kiện bảo quản thực phẩm không bảo đảm. Vì vậy, các địa phương cần khẩn trương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện vệ sinh ăn uống và bảo đảm an toàn thực phẩm trong, sau mưa lũ.

Người dân được khuyến cáo “ăn chín, uống chín”, chỉ sử dụng nước sạch, nước đã được xử lý để ăn uống và chế biến thực phẩm; rửa tay trước khi ăn, trước khi chế biến thức ăn và sau khi đi vệ sinh.

Các dụng cụ ăn uống, bát đũa cần được vệ sinh sạch sẽ. Thực phẩm phải được bảo quản ở nơi khô ráo, sạch, tránh ẩm mốc, côn trùng và động vật xâm nhập.

Đặc biệt, không sử dụng thực phẩm đã bị ngập nước, nhiễm bẩn, hư hỏng hoặc biến chất. Những thực phẩm này cũng không được đưa vào chế biến, phân phối hoặc sử dụng làm thực phẩm cứu trợ.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương bảo đảm an toàn nguồn nước ăn uống, sinh hoạt tại những khu vực bị ngập lụt và chịu ảnh hưởng sau lũ.

Người dân cần thực hiện lọc, khử trùng nước theo hướng dẫn của cơ quan y tế và đun sôi trước khi uống hoặc sử dụng để chế biến thực phẩm. Những nguồn nước có dấu hiệu ô nhiễm, chưa qua xử lý phải được cảnh báo và tuyệt đối không sử dụng.

Cùng với đó, các địa phương cần tổ chức thu gom, xử lý rác thải, chất thải và xác động vật chết; khơi thông cống rãnh, vệ sinh môi trường, hạn chế nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh sau mưa lũ.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, điểm cung cấp suất ăn và các điểm tiếp nhận, phân phối thực phẩm cứu trợ.

Các địa phương cần tập trung vào nhóm thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, mất điện hoặc bảo quản trong điều kiện không bảo đảm.

Khi phát hiện thực phẩm không bảo đảm an toàn, cơ quan chức năng phải kịp thời thu hồi, tiêu hủy và xử lý, không để thực phẩm nhiễm bẩn, hư hỏng tiếp tục lưu thông hoặc được đưa vào sử dụng.

Cục cũng yêu cầu chỉ đạo người dân không sử dụng phân tươi để bón, tưới rau, củ, quả, nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm vi sinh vật gây bệnh.

Những khó khăn, vướng mắc hoặc vụ việc bất thường phát sinh trong quá trình triển khai cần được báo cáo kịp thời về Cục An toàn thực phẩm để phối hợp xử lý.

Bên cạnh công tác phòng ngừa, các địa phương được yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm; tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bệnh.

Khi xảy ra vụ ngộ độc hoặc nghi ngờ bệnh truyền qua thực phẩm, địa phương cần khẩn trương điều tra, lấy mẫu, xác định thức ăn nguyên nhân và nguồn gây bệnh; đồng thời xử lý nguồn ô nhiễm, ngăn nguy cơ phát sinh thêm ca bệnh và lan rộng trong cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các Sở Y tế chủ động triển khai ngay các biện pháp trên, ưu tiên địa bàn đang ngập lụt, bị chia cắt hoặc có nguy cơ cao; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để bảo đảm an toàn thực phẩm và nguồn nước sau bão lũ.