Ấm áp Trung thu ở vùng sâu Đak Nhau
Ngày 19-9, tại Trường mẫu giáo Hoa Hồng (xã Đak Nhau), Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai phối hợp với xã Đak Nhau, Quan Âm Tu viện (phường Biên Hòa), chùa Tịnh Châu Như Ý (phường Trấn Biên) và chùa Hiệp Khánh (phường Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức chuỗi hoạt động thiện nguyện vì bà con nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.
Dự chương trình có: Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai Lê Thị Thái; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Nhau; các y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa (phường Tam Hiệp); Ni trưởng Thích nữ Kim Son, Phó Ban quản trị Quan Âm Tu viện cùng các tăng, ni, phật tử của tu viện, các chùa và các mạnh thường quân đến từ thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong chương trình, 160 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã được tham gia các gian hàng 0 đồng. Mỗi hộ được nhận 1 phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt với tổng trị giá 500 ngàn đồng. Bà con còn được thưởng thức ẩm thực miễn phí với hàng trăm suất ăn chay do các chùa chuẩn bị.
Cùng với hoạt động chăm lo đời sống, đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa tổ chức khám mắt miễn phí cho khoảng 300 người dân, trong đó chủ yếu là người cao tuổi, cựu chiến binh trên địa bàn.
Chiều tối cùng ngày, không khí tại Trường mẫu giáo Hoa Hồng trở nên sôi động với các hoạt động dành cho thiếu nhi. Các em được xem múa lân, biểu diễn văn nghệ, tham gia nhiều trò chơi dân gian cùng các hoạt động vui Tết Trung thu.
Dịp này, Ban tổ chức trao học bổng cho 40 trẻ em có thành tích vượt khó, học giỏi; mỗi suất gồm quà và tiền mặt trị giá 1,2 triệu đồng. 350 trẻ em khác được tặng bánh kẹo và lồng đèn, mỗi phần trị giá 100 ngàn đồng.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đak Nhau Nguyễn Trọng Lâm cho biết: Trong điều kiện một xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, việc Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai phối hợp với các tổ chức xã hội, từ thiện trao quà và tổ chức các hoạt động chăm lo cho bà con khó khăn, trẻ em nghèo là việc làm hết sức ý nghĩa.
Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai Lê Thị Thái chia sẻ, dù thời tiết mưa gió, nhưng chứng kiến người dân và trẻ em vùng sâu háo hức đón nhận quà, tham gia các hoạt động, đoàn công tác rất vui và hạnh phúc. “Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác tích cực từ các đơn vị, để người dân và trẻ em vùng sâu có thêm nhiều niềm vui” - bà Lê Thị Thái chia sẻ.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202609/am-ap-trung-thu-o-vung-sau-dak-nhau-32d51c8/