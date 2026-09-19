Ấm áp Trung thu ở vùng sâu Đak Nhau

Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai Lê Thị Thái; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đak Nhau Nguyễn Trọng Lâm và đại diện các đơn vị từ thiện tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Ảnh: Quang Minh

Dự chương trình có: Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai Lê Thị Thái; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Nhau; các y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa (phường Tam Hiệp); Ni trưởng Thích nữ Kim Son, Phó Ban quản trị Quan Âm Tu viện cùng các tăng, ni, phật tử của tu viện, các chùa và các mạnh thường quân đến từ thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo xã Đak Nhau và các phật tử tặng suất ăn chay miễn phí cho trẻ em và người dân trên địa bàn xã. Ảnh: Quang Minh

Trong chương trình, 160 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã được tham gia các gian hàng 0 đồng. Mỗi hộ được nhận 1 phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt với tổng trị giá 500 ngàn đồng. Bà con còn được thưởng thức ẩm thực miễn phí với hàng trăm suất ăn chay do các chùa chuẩn bị.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa khám mắt miễn phí cho người dân. Ảnh: Quang Minh

Cùng với hoạt động chăm lo đời sống, đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa tổ chức khám mắt miễn phí cho khoảng 300 người dân, trong đó chủ yếu là người cao tuổi, cựu chiến binh trên địa bàn.

Người dân và trẻ em xã Đak Nhau háo hức xem các chương trình trong đêm Trung Thu. Ảnh: Quang Minh

Chiều tối cùng ngày, không khí tại Trường mẫu giáo Hoa Hồng trở nên sôi động với các hoạt động dành cho thiếu nhi. Các em được xem múa lân, biểu diễn văn nghệ, tham gia nhiều trò chơi dân gian cùng các hoạt động vui Tết Trung thu.

Dịp này, Ban tổ chức trao học bổng cho 40 trẻ em có thành tích vượt khó, học giỏi; mỗi suất gồm quà và tiền mặt trị giá 1,2 triệu đồng. 350 trẻ em khác được tặng bánh kẹo và lồng đèn, mỗi phần trị giá 100 ngàn đồng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đak Nhau Nguyễn Trọng Lâm cho biết: Trong điều kiện một xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, việc Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai phối hợp với các tổ chức xã hội, từ thiện trao quà và tổ chức các hoạt động chăm lo cho bà con khó khăn, trẻ em nghèo là việc làm hết sức ý nghĩa.

Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai Lê Thị Thái tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Ảnh: Quang Minh

Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai Lê Thị Thái chia sẻ, dù thời tiết mưa gió, nhưng chứng kiến người dân và trẻ em vùng sâu háo hức đón nhận quà, tham gia các hoạt động, đoàn công tác rất vui và hạnh phúc. “Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác tích cực từ các đơn vị, để người dân và trẻ em vùng sâu có thêm nhiều niềm vui” - bà Lê Thị Thái chia sẻ.